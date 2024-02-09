Ataşehir Cami imamından İmamoğlu'na destek: 'Biz onu mezhepçilik yapmadığı için seviyoruz, İstanbul'da Alevi, Sünni, Şii ayrımı yapmadığından seviyoruz'

Kaynak: Haber Merkezi
Ataşehir Cami imamından İmamoğlu'na destek: 'Biz onu mezhepçilik yapmadığı için seviyoruz, İstanbul'da Alevi, Sünni, Şii ayrımı yapmadığından seviyoruz'
Ataşehir'de Cuma Namazı'na giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na cami imamından destek geldi. İmam, toplumun birlik ve beraberliğine vurgu yaparak İmamoğlu'na ayrıştırıcı dil kullanmadığı için teşekkür etti.

taşehir'de Cuma Namazı'na katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, cami imamından anlamlı bir destek aldı. Cami imamı, toplumun birlik ve beraberliğine vurgu yaparak, "Bu toplum Sünnisiyle, Alevisiyle tek yürek bir toplumdur. Ayrıştıranların amacı sizi sömürmektir." ifadelerini kullandı. İmam, İmamoğlu'na da ayrıştırıcı dil kullanmadığı için teşekkür ederek, "Biz başkanımızı ayrıştırıcı dil kullanmadığı için seviyoruz, biz onu mezhepçilik yapmadığı için seviyoruz." dedi. İ

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