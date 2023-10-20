Ataşehir'de 40 katlı rezidansta yangını

Ataşehir'de 40 katlı inşaat halindeki rezidansta yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler içerisi boş olan katı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

KAYNAK: İHA
Ataşehir'de 40 katlı rezidansta yangını

İHA'nın haberine göre, yangın inşaat halindeki 40 katlı rezidansta meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun Duman ve yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise çıkan yangına müdahale etti.

Yangında patlama sesleri duyuldu. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangında büyük çapta maddi hasar oluştu. Çıkan yangın havadan görüntülendi.

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