Ataşehir'de korkutan yangın

Kaynak: İHA
Ataşehir'de korkutan yangın
Ataşehir’de bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Esatpaşa Salih Omurtak Caddesi’nde bulunan bir gecekonduda, gece saatlerinde belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bütün gecekonduyu sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yangın sonucunda, can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirtildi. Olay hakkında konuşan Mehmet Demirörs, "Burası dayımın evi, evlerimiz bitişik. Anladığım kadarıyla elektrikten dolayı çıkmış yangın. Can kaybı yok." açıklamasını yaptı.

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