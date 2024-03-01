Ataşehir’de silah imalatı yapılan bir adreste 3 top mermisi ele geçirildi

Ataşehir’de silah imalatı yapılan bir adreste polis ekipleri tarafından 3 top mermisi ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Adresi kullanan E.S.Ç. isimli şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri Ataşehir ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bir adreste silah imalatı yapıldığı yönünde ihbar aldı.

ADRESTE 3 TOP MERMİSİ BULUNDU

İhbar üzerine operasyon düzenleyen ekipler, adreste E.S.Ç. isimli birinin kaldığını tespit etti. Söz konusu adrese operasyon gerçekleştiren polis ekipleri, E.S.Ç.'yi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda 3 top mermisi, balistik yelek, ruhsatsız silah, parçalara ayrılmış halde 2 ruhsatsız silah, 3 tane içerlerinde toplamda 54 fişek bulunan şarjör, hassas terazi, 35 fişek ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Top mermileri, olay yeri ve bomba imha ekiplerinin yaptıkları çalışmaların ardından muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan E.S.Ç.'nin hırsızlık, yaralama, silah gibi suçlardan suç kaydı olduğu belirtildi. Şüpheli kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.