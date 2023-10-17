Ataşehir'de zincirleme kaza

Ataşehir’de minibüs, taksi ve iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Ataşehir'de zincirleme kaza

Kaza 00.15 sularında TEM Otoyolu Samandıra dinlenme tesislerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 PV 1470 plakalı minibüs, Coşkun T.'nin kullandığı 34 TJJ 93 plakalı taksi, 34 GY 301 plakalı otomobil ve 34 UH 9097 plakalı otomobil, TEM Otoyolu Ankara yönünde kazaya karıştı.

Kaza sonucu yol kenarına savrulan taksideki sürücü Coşkun T. ile yolcu İsmail H. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan çekilmesiyle otoyolda trafik akışı yeniden normale döndü.

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