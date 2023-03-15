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Atatürk araştırmacısı Gazeteci-Yazar Yaşar Gürsoy’dan yeni kitap! Atatürk'ün Kod Adı: Mustafa Şerif

Atatürk araştırmacısı Gazeteci Yazar Yaşar Gürsoy’un yeni kitabı Atatürk’ün Kod Adı: Mustafa Şerif raflardaki yerini aldı. İşte kronolojik yakın tarih romanının ayrıntıları…

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 06:56
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Atatürk araştırmacısı Gazeteci-Yazar Yaşar Gürsoy’dan yeni kitap!

Atatürk araştırmacısı Gazeteci-Yazar Yaşar Gürsoy’dan yeni kitap! Atatürk'ün Kod Adı: Mustafa Şerif
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Atatürk’ün Katilleri ve O Doktor kitabının 13 baskıya ulaşmasıyla dikkatleri üzerine çeken Yaşar Gürsoy bu kez Atatürk’ün askeri öğrenciliği sırasında başlayan gazetecilik merakından yola çıkarak Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bir basın panoraması sunuyor. Gürsoy özetle şunu söylüyor:

“Bu kitap Milli Mücadele ve ardından Cumhuriyet yıllarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gazetecilik yönü, gazeteciliğe bakışı ve basının dördüncü kuvvet oluşundaki aşamaları ele almaktadır. Atatürk ile ilgili basında çıkmış haberlerin de özeti olan kitap, dönem boyunca yaşanan önemli olayların gazete sayfalarında nasıl yer aldığını da gösteriyor."

Yaşar Gürsoy’un yazdığı Atatürk’ün Kod Adı: Mustafa Şerif Destek Yayınları’ndan çıktı.

Gürsoy Atatürk’ün Kod Adı: Mustafa Şerif kitabında okurlarına şunları sunacağını anlattı:

“Atatürk, 1911 yılında, gönüllü arkadaşlarıyla İtalya işgali altındaki Trablusgarp’a sahte kimlik kullanarak girmiş, bu kimlikte de “Gazeteci Mustafa Şerif” ismini kullanmıştır. “Mustafa”, İslam Peygamberi Muhammed’in seçilmiş/seçkin anlamına gelen lakabı, “Şerif” ise soyu temiz ve şerefli olan asil kimsedir.

Atatürk ile ilgili çıkan haber ve makalelerin özeti mahiyetini taşıyan bu kitap, kendisiyle ilgili önemli olayların gazete sayfalarına nasıl yansıdığını gözler önüne koyacaktır. Dönemin gazetecilerinin yaşanan olaylara bakış açısını ve dolayısıyla Atatürk’ün de basın dünyasına nasıl yaklaştığını görmeniz mümkün olacak, tarihin akışı içinde, kronolojik olarak ve anılarla yüklü bir gezintiye çıkacaksınız…”

Yaşar Gürsoy’un son aylarda raflarda yerini alan kitapları ise şunlar:

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