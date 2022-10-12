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Atatürk büstü yerine konulmadı

Tavşanlı Devlet Ana Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi bahçesindeki Atatürk büstü kaldırıldı. Alt bahçede bulunan Fatih İmam Hatip ortaokulu binasının 2020 yılında yıkımı esnasında kaldırılan Atatürk büstü yerine konulmadı.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 21:55
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Atatürk büstü yerine konulmadı
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Sabahattin Pişkin / Kütahya / YENİÇAĞ

Bir ay önce bu durum Facebook Tavşanlı Halk Meclisi sayfasında paylaşıldıktan sonra, okul müdürü Rıza Cihangir, iki yıl önce alt bahçedeki okulun yıkılması esnasında zarar görmemesi için kaldırdıklarını söyledi.

Atatürk büstünün iki yıl içinde yerine konulmaması ve bir ay önce bu konuyla ilgili bilgisi olmasına rağmen, hiçbir girişimde bulunulmaması, Fatih İmam Hatip ortaokulunun yıkılmasının büstü kaldırmak için bir bahane olduğunun düşünülmesine neden oldu.

Yıkılan okul ile büst arasındaki mesafeden, büstün zarar görmesinin mümkün olmadığı. koruma amacıyla sadece büstün kaldırılmasının  yeterli olacağı, kaidesinin kaldırılmasının gerekmediği, yıkım bittikten sonra Atatürk büstünün tekrar yerine monte edilmesinin en akılcı çare olduğu anlaşılıyor.

 

 

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