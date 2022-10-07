Yerli ve milli servet paramparça. Atatürk Havalimanı'nın son halini görünce ağlayacaksınız. Araplar bir köşede ellerini ovuşturuyor

AKP, 4 yıl önce dünyanın en iyi üçüncü havalimanı seçilen Atatürk Havalimanı’nı yıkıp yerine Millet Bahçesi yapmak için 2021 yılının Mayıs ayında iş makineleri ile havalimanına girmiş ve yıkım işlemlerini başlatmıştı.

Tepki alan iktidar bölgede Atatürk Havalimanı'nda 29 Mayıs'ta temsili fidan dikim töreni gerçekleştirilmişti.

29 Mayıs'tan iki gün önce ise pistlerin olduğu bölgenin imar planı değiştirilmiş ve 500 hektarlık kısım “Millet Bahçesi” ve “Kentsel ve Bölgesel Sosyal Altyapı Alanı” olarak değiştirilmişti.

Hizmete 2023 yılında başlayacağı söylenen ve yapım maliyeti 2 milyar 127 milyon lira olan millet bahçesi projesinin üstlenen müteahhit firma Yapı ve Yapı Atatürk Havalimanı apronunda çalışmalarını hızlandırdı.

UÇAK PİSTİNİN YERİNE KAYKAY PİSTİ YAPILACAK

İstanbul Millet Bahçesi proje için Atatürk Havalimanı’na 145 bin ağaç dikeceğini duyurmuştu. 145 bin metrekarelik alana 650 metre uzunluğunda kaykay pisti, 28 bin kişiye hitap edebilecek etkinlik çayırı, çocuk oyun alanları planlandı. Millet bahçesinin içinde 18 bin kişiye ibadet imkânı sağlayacak cami yapılacağı belirtildi.

Atatürk Havalimanı’nın kapatılıp, onun yerine hizmete açılan İstanbul Havalimanı için milyonlarca ağaç kesilmişti.

Kentin kuzeyinde büyük bir ekolojik yıkıma neden olan ve yeri çok tartışılan üçüncü havalimanı için ne kadar ağaç katledildiği ise açıklanmadı.

MÜTEAAHİT ERDOĞAN’A YAKINLIĞIYLA TANINIYOR

İş makineleri ve kamyonlarla pistleri parçalamaya başlayan firmanın sahibi Zafer Yıldırım, Yapı ve Yapı şirketiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla tanınmaktadır.

“Özel davet usulü” yöntemiyle çok sayıda kamu ihalesi alan firmanın 2019, 2020 ve 2021 yıllarında verilen kamu ihalelerinin toplamının 16 milyar 192 milyon lira olduğu ortaya çıktı.

KAPATILMA GARANTİSİ VERİLMİŞTİ

SözcüGazetesi, Millet Bahçesi'ne dönüştürülecek Atatürk Havalimanı'na, ‘nasıl ve neden' kıyıldığının belgesine ulaştı. 5 Haziran 2022 günü gazetenin manşetinden yayımlanan belgede, İstanbul Havalimanı ihalesine katılan müteahhitlere Atatürk Havalimanı'nın tarifeli seferlere kapatılacağı açık ve net olarak yazıldı.

Dönemin DHMİ Genel Müdürü Orhan Birdal ve yardımcısı Mehmet Ateş'in imzasının yer aldığı belgede “İstanbul Yeni Havalimanı Projesi İhalesi (Zeyilname)” konu başlığıyla, idareye yöneltilen bir takım sorulara cevap veriliyordu. İdare, 8 numaralı soruya verdiği cevapta aynen şu ifadeler yer aldı:

“25 yıllık işletme süresi boyunca İstanbul'a yeni bir havalimanı planlanamayacağı gibi, Atatürk Havalimanı'ndan tarifeli seferler yapılmayacak.”

ERDOĞAN ‘TARİHİ BAŞARI’ DEMİŞTİ AMA…

Cumhurbaşkanın Erdoğan katıldığı toplantılarda “Havacılık sektörümüz tarihinin en başarılı günlerini yaşıyor” demişti.

Erdoğan, ‘tarihi başarı' ifadesini kullanırken, muhalefetin “5'li çete” dediği müteahhitlere özel davetle, çok özel imtiyazlarla yaptırılan, sözleşmesi hala sır gibi saklanan İstanbul Havalimanı'nın (İGA), “Avrupa’da en yoğun havalimanı” olmasına atıf yapıyor.

Ancak Sivil Havacılık eski Genel Müdür Yardımcısı Oktay Erdağı şu hatırlatmaları yaptı:

“İGA'nın Avrupa'da geride bıraktığı havalimanlarının birçoğu aynı şehirdeki 4-5 havalimanıyla rekabet ediyor. Türkiye'de ise tam tersi, rekabet ortamı özellikle yok ediliyor. İGA için Atatürk Havalimanı'nı kapatma garantisi verildiğini Sözcü Gazetesi belgeleriyle ortaya çıkardı. Atatürk kapatıldığında dünyanın en iyi 3. havalimanıydı, pistleri kırıldı. İGA'nın diğer rakibi Sabiha Gökçen ise tek piste mahkum edildi, ikinci pisti 10 yıldır bitirilmiyor.

ABD ve Avrupanın Rusya’ya uyguladığı ambargo nedeniyle de Başta İstanbul Havalimanı olmak üzere ülkemizdeki havalimanlarına çok yoğun bir uçak trafiğinin olduğu biliniyor. Bu uçuşların çok riskli ve geçici olduğu da bilinmektedir. Umalım ki şimdi herkesin çok övündüğü bu uçuşlar ilerde başımıza herhangi bir sorun çıkarmamış olsun.”