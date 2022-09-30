Bakan Karaismailoğlu ‘rekor’ demişti: İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı’nın gerisinde kaldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “İstanbul Havalimanı yüz yıllık rakiplerini ezip geçti. Bu gurur hepimizin” ifadeleriyle İstanbul Havalimanı’nın bu Ocak- Temmuz dönemlerini kapsayan 7 ayda 34,2 milyon yolcuya hizmet verdiğini açıkladı. Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı’nın Avrupa’nın zirvesinde olduğunu da belirtti.

Ancak, yine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, İstanbul Havalimanı’nın yolcu sayısı iktidarın uzmanların tüm itirazına rağmen kapattığı Atatürk Havalimanı’nın yolcu sayısını geçemedi.

DHMİ Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 2018’in Ocak ve Temmuz arasını kapsayan 7 aylık döneminde Atatürk Havalimanı 39 milyon 224 bin yolcuya hizmet verdi ve havalimanına 268 bin 712 uçak indi. Buna karşın bu yılın yine aynı dönemlerinde muhalefetin "Beşli Çete" olarak nitelendirdiği şirketlerin işlettiği İstanbul Havalimanı’nı 34 milyon 200 bin yolcu kullandı ve havalimanına 232 bin 113 uçak indi.

827 KİŞİ ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Atatürk Havalimanı’nın 2019 yılında kapatılmasına rağmen tam 827 personelin çalışmaya devam ediyor. DHMİ’nin faaliyet raporunda Atatürk Havalimanı’nın personel durumuna ilişkin, “Havalimanları arasında en çok personel yoğunluğu 20 memur ve 807 sözleşmeli olmak üzere toplam 827 personel ile Atatürk Havalimanında bulunmaktadır” ifadelerine yer verildi.

64 MİLYAR TL ÇÖPE ATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) çalışmasına göre, Atatürk Havalimanı’nın kapatılmasıyla kamunun yaklaşık 64 milyar TL’lik yatırımı çöp oldu. Geçmişte büyük paralar harcanan uçak bakım tesisleri ise atıl kaldı.