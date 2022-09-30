30 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Karaismailoğlu ‘rekor’ demişti: İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı’nın gerisinde kaldı

Bakan Karaismailoğlu ‘rekor’ demişti: İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı’nın gerisinde kaldı

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın Avrupa’nın en fazla yolcuyu hizmet verdiğini duyurdu. Ancak yılın havalimanını 7 aylık döneminde 34,2 milyon kişi kullanırken Atatürk Havalimanı’nı 2018’in aynı döneminde 39 milyon kişi kullanmıştı.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 02:56
Takip Et

Bakan Karaismailoğlu ‘rekor’ demişti: İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı’nın gerisinde kaldı

Bakan Karaismailoğlu ‘rekor’ demişti: İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı’nın gerisinde kaldı
+
Aa
-

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “İstanbul Havalimanı yüz yıllık rakiplerini ezip geçti. Bu gurur hepimizin” ifadeleriyle İstanbul Havalimanı’nın bu Ocak- Temmuz dönemlerini kapsayan 7 ayda 34,2 milyon yolcuya hizmet verdiğini açıkladı. Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı’nın Avrupa’nın zirvesinde olduğunu da belirtti.

Ancak, yine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, İstanbul Havalimanı’nın yolcu sayısı iktidarın uzmanların tüm itirazına rağmen kapattığı Atatürk Havalimanı’nın yolcu sayısını geçemedi.

DHMİ Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 2018’in Ocak ve Temmuz arasını kapsayan 7 aylık döneminde Atatürk Havalimanı 39 milyon 224 bin yolcuya hizmet verdi ve havalimanına 268 bin 712 uçak indi. Buna karşın bu yılın yine aynı dönemlerinde muhalefetin "Beşli Çete" olarak nitelendirdiği şirketlerin işlettiği İstanbul Havalimanı’nı 34 milyon 200 bin yolcu kullandı ve havalimanına 232 bin 113 uçak indi.

827 KİŞİ ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Atatürk Havalimanı’nın 2019 yılında kapatılmasına rağmen tam 827 personelin çalışmaya devam ediyor. DHMİ’nin faaliyet raporunda Atatürk Havalimanı’nın personel durumuna ilişkin, “Havalimanları arasında en çok personel yoğunluğu 20 memur ve 807 sözleşmeli olmak üzere toplam 827 personel ile Atatürk Havalimanında bulunmaktadır” ifadelerine yer verildi.

64 MİLYAR TL ÇÖPE ATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) çalışmasına göre, Atatürk Havalimanı’nın kapatılmasıyla kamunun yaklaşık 64 milyar TL’lik yatırımı çöp oldu. Geçmişte büyük paralar harcanan uçak bakım tesisleri ise atıl kaldı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İslam Memiş dolara ne zaman müdahale edileceğini açıkladı
1
﻿İslam Memiş dolara ne zaman müdahale edileceğini açıkladı
﻿İslam Memiş dolara ne zaman müdahale edileceğini açıkladı
﻿Hedefine laikliği aldı! Diyanet Başkan Yardımcısından ‘Cumhuriyet’ karşıtı doktora tezi
2
﻿Hedefine laikliği aldı! Diyanet Başkan Yardımcısından ‘Cumhuriyet’ karşıtı doktora tezi
﻿Hedefine laikliği aldı! Diyanet Başkan Yardımcısından ‘Cumhuriyet’ karşıtı doktora tezi
﻿Mustafa Sarıgül yumruğunu vura vura haykırdı 'Deplasman haktır'
3
﻿Mustafa Sarıgül yumruğunu vura vura haykırdı 'Deplasman haktır'
﻿Mustafa Sarıgül yumruğunu vura vura haykırdı 'Deplasman haktır'
﻿Erdoğan’ın taklitlerini yapan Muhammed Nur Nahya’dan son günlerin en iyi videosu
4
﻿Erdoğan’ın taklitlerini yapan Muhammed Nur Nahya’dan son günlerin en iyi videosu
﻿Erdoğan’ın taklitlerini yapan Muhammed Nur Nahya’dan son günlerin en iyi videosu
﻿Ece Üner'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abdülkadir Selvi'ye Köşenden gereğini yap diyerek talimat vermesine çok konuşulacak paylaşım
5
﻿Ece Üner'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abdülkadir Selvi'ye Köşenden gereğini yap diyerek talimat vermesine çok konuşulacak paylaşım
﻿Ece Üner'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abdülkadir Selvi'ye Köşenden gereğini yap diyerek talimat vermesine çok konuşulacak paylaşım
﻿ABB’den Mansur Yavaş’ın adaylık iddialarıyla ilgili flaş açıklama. İsmail Saymaz'a yanıt geldi
6
﻿ABB’den Mansur Yavaş’ın adaylık iddialarıyla ilgili flaş açıklama. İsmail Saymaz'a yanıt geldi
﻿ABB’den Mansur Yavaş’ın adaylık iddialarıyla ilgili flaş açıklama. İsmail Saymaz'a yanıt geldi
﻿Vahşice öldürülmüştü! Azra’nın katili Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
7
﻿Vahşice öldürülmüştü! Azra’nın katili Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
﻿Vahşice öldürülmüştü! Azra’nın katili Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
﻿İDO'nun bazı seferleri iptal edildi
﻿İDO'nun bazı seferleri iptal edildi
﻿İDO'nun bazı seferleri iptal edildi
﻿Erzincan'da 4,4 büyüklüğünde deprem
﻿Erzincan'da 4,4 büyüklüğünde deprem
﻿Erzincan'da 4,4 büyüklüğünde deprem
﻿ABD, Cook Adaları ve Niue'nin bağımsızlığını tanıyacak
﻿ABD, Cook Adaları ve Niue'nin bağımsızlığını tanıyacak
﻿ABD, Cook Adaları ve Niue'nin bağımsızlığını tanıyacak
﻿Avrupa'da maymun çiçeği vakaları 24 bini geçti
﻿Avrupa'da maymun çiçeği vakaları 24 bini geçti
﻿Avrupa'da maymun çiçeği vakaları 24 bini geçti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.