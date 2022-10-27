Erdoğan’ın ismini taşıyan millet bahçesi için harcanan para dudak uçuklattı

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini taşıyan Kayseri Millet Bahçesi için harcanan para dudak uçuklattı.

Kaba inşaatı için 100 milyon 900 bin lira harcanan Millet Bahçesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi kesenin ağzını açtı. 1 milyon 260 bin metrekarelik alanda inşa edilecek millet bahçesi için bugüne kadar harcanan para daha şimdiden 274 milyon lirayı aştı.

İŞTE O RAKAMLAR

-Kaba İnşaat: 100 milyon 900 bin TL

-Mutfak sanatları merkezi: 16 milyon 238 bin TL

-Yeme içme mekanları: 6 milyon 648 bin TL

-Skate Park kaykay pisti: 1 milyon 175 bin TL

-Kütüphane binası: 55 milyon 360 bin TL

-Kent Müzesi: 46 milyon 723 bin TL

-Yöresel lezzetler yapım ve eğitim merkezi: 44 milyon 888 bin TL.

-Soyunma odası: 2 milyon 248 bin TL