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Erdoğan’ın ismini taşıyan millet bahçesi için harcanan para dudak uçuklattı

Kayseri’de AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini taşıyan 1.2 milyon metrekarelik millet bahçesi için harcanan para 274 milyon lirayı aştı.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 12:28
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Erdoğan’ın ismini taşıyan millet bahçesi için harcanan para dudak uçuklattı

Erdoğan’ın ismini taşıyan millet bahçesi için harcanan para dudak uçuklattı
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AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini taşıyan Kayseri Millet Bahçesi için harcanan para dudak uçuklattı.

Kaba inşaatı için 100 milyon 900 bin lira harcanan Millet Bahçesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi kesenin ağzını açtı. 1 milyon 260 bin metrekarelik alanda inşa edilecek millet bahçesi için bugüne kadar harcanan para daha şimdiden 274 milyon lirayı aştı.

İŞTE O RAKAMLAR

-Kaba İnşaat: 100 milyon 900 bin TL

-Mutfak sanatları merkezi: 16 milyon 238 bin TL

-Yeme içme mekanları: 6 milyon 648 bin TL

-Skate Park kaykay pisti: 1 milyon 175 bin TL

-Kütüphane binası: 55 milyon 360 bin TL

-Kent Müzesi: 46 milyon 723 bin TL

-Yöresel lezzetler yapım ve eğitim merkezi: 44 milyon 888 bin TL.

-Soyunma odası: 2 milyon 248 bin TL

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yavuzselim kaleoğlu
27.10.2022 12:48
yazıklar olsun şimdi de bu moda oldu millet bahçesi bu ne işe yarıyor kimler burdan rant sağlıyor anlayabilmiş değilim yani bir park yapmak için bu kadar maliyete ne gerek var yazık günah  
 
ne zaman uyanacak bu millet
27.10.2022 12:32
Milletine hiçbir şey vermeyen hatta tüm sermayesini heba eden AKP'nin, çalışıyorlar ama çalıyorlar diyenlere reva gördüğü gizli yolsuzluk projeleri  
 
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