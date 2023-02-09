AKP tarafından pistti kırdırılan Atatürk Havalimanı’nın ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Gazeteci Murat Çelik açıkladı

Türkiye büyük bir felaketi yaşıyor. 2 büyük depremde 12 bin 873 vatandaş hayatını kaybetti.

10 ili vuran depremde yardımlar ve ekipler bazı bölgelere geç giderken bazı bölgelere ise henüz giç gitmediği bildirildi.

Gazeteci Murat Çelik de İstanbul Atatürk Havalimanının önemine vurgu yaptı.

AKP tarafından Millet Bahçesi yapılacak diye İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılışı sonrası kapatıldı. AKP iktidarı milyarlarca lira değerindeki Atatürk Havalimanı’nın pistlerini kırdırmıştı.

Çelik, Atatürk Havalimanı’nın emergency (acil durum) meydanı olarak korunması gerektiğini vurguladı.

Gazeteci Çelik sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

Sadece bu acı tecrübe bile; o korkulan gün geldiğinde İstanbul Atatürk Havaalanı pistlerinin ne kadar önemli, ne denli hayati olacağını göstermiyor mu?

İstanbul Atatürk, emergency (acil durum) meydanı olarak korunmalı.

Yanlıştan bari bu tecrübeyle dönülsün.

AKP ATATÜRK HAVALİMANI’NI KAPATTI

İşler durumdaki Atatürk Havalimanı, İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılışı sonrası AKP iktidarı tarafından kapatıldı. Yeni Havalimanı’na ise kışın uçakların inememesi ve ulaşım zorluğu vatandaşı dert babası etti. Atatürk Havalimanı’ndan metro ile istediği yere kolayca gitme imkanı bulunan vatandaşlar extra para ödeyerek havalimanı servisleriyle saatler önceden yola çıkmak zorunda kaldı.

Atatürk Havalimanı’nın Millet Bahçesi olacağı ve projenin Cumhuriyet’in 100’ü yılının kutlanacağı 29 Ekim’e kadar yetiştirileceği de iddia ediliyor.