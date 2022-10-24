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Atatürk Havalimanı'nı talan ettiler

AKP'nin İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki "Millet bahçesi" yapımı sürüyor. Tepkilere karşın havalimanının milyarlarca liralık pistleri yıkılırken millet bahçesi güney külliyesinin bulunduğu noktada binaların kaba inşaatı yükselmeye devam ediyor.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 08:23
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Millet bahçesi yapımı sürüyor. Atatürk Havalimanı'nı talan ettiler

Atatürk Havalimanı'nı talan ettiler
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Cumhuriyet'in haberine göre, Atatürk Havalimanı’nın pistlerini kıran ve milyarlarca liralık havalimanını atıl halde bırakan iktidarın İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki "Millet bahçesi" yapımı sürüyor.

Tepkilere karşın havalimanının milyarlarca liralık pistleri yıkılırken millet bahçesi güney külliyesinin bulunduğu noktada binaların kaba inşaatı yükselmeye devam ediyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ tarafından Atatürk Havalimanı millet bahçesi projesi için 29 Nisan'da davet usulüyle bir ihale düzenlenmişti. 

Ardından ihalenin 2 milyar 127 milyon 978 bin liraya Yapı ve Yapı Şirketi'ne verildiği ortaya çıkmıştı. Milyarlık ihaleyi alan şirket 1974 yılında Nusret Yıldırım tarafından kuruldu. Şu anda oğlu Zafer Yıldırım tarafından yönetiliyor.

MİLYARLARCA LİRA ÇÖPE ATILDI

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 yılında yaşamını yitiren Nusret Yıldırım'ın cenazesine kardeşi Mustafa Erdoğan ile birlikte katılıp aileye taziyelerini iletmişti. Yapı ve Yapı Şirketi'nin kurucusu Nusret Yıldırım ile aile dostu oldukları Cumhurbaşkanlığı resmi sitesinde de yazıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "O makinelerin müteahhiti; sana ise özel ilgi göstereceğiz” diyerek seslendiği Atatürk Havalimanı'nın yıkım ihalesini alan Yapı ve Yapı Şirketi büyük ölçekli projeleri alan şirketlerin başında geliyor.

MİLYARLARCA LİRA ÇÖPE ATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Atatürk Havalimanı ile ilgili yaptığı çalışmada ise Atatürk Havalimanı’nın kapatılmasıyla devletin tam 4 milyar dolarlık (güncel kurla yaklaşık 74 milyar TL) yatırımının çöpe atıldığı belirtilmişti. 

Ayrıca hazırlanan çalışmada Atatürk Havalimanı’na geçmişte büyük paralar harcanarak uçak bakım tesisleri yapıldığı da hatırlatılarak, “Bu tesislerde sadece THY uçakları değil, yabancı havayolu uçaklarının da bakımları yapılmakta ve bu hizmetlerin karşılığında ülkeye önemli miktarda döviz girdisi sağlanmaktadır” denilmişti. 

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Sade vatandaş
24.10.2022 08:50
Yazıklar olsun! Bahçe yapmak için milyonlar çöpe atıldı. Çok mu lazımdı bahçe?? Bu gereksiz harcamalar yüzünden iki yakamız bir araya gelemiyor bir türlü  
 
Gün Gelir
24.10.2022 08:38
Gün gelir bu binalar yıkılır yine o havalanı yeniden Yapılır.  
 
vatandaş rıza
24.10.2022 08:37
bahçede bahçe olur. insanların oturması için banklar, gezmesi için yürüyüş yolları, dinlenmesi için küçük havuzlar, ağaçlar, çiçekler olur. bilmem kaç katlı bina olmaz. bunların derdi başka.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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