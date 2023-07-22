Atatürk heykeline balyozlu saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Atatürk heykeline yapılan alçak saldırının görüntüleri ortaya çıktı ve sosyal medyada yayınlandı.

11 Suçtan kaydı bulunduğu belirlenen S.V kaideye çıkıp, Atatürk Heykelinin bacak kısmına balyozla peş peşe vurdu. İşte olay sırasında kaydedilen görüntüler yayınlandı. Alçak saldırıyı gerçekleştiren zanlı önce heykelin bacaklarının ön kısmına vurdu. Daha sonra zanlı, heykelin arkasına geçip, saldırıya devam etti. Görüntülerde zanlının bir ara yorulduğu ve kaidenin ön kısmına oturduğu görüldü.

ZANLI SERBEST BIRAKILMIŞTI

Trabzon Valiliği saldırı sonrası yaptığı açıklamada, heykelin zarar gören bölümlerinin onarıldığı ifade edildi. 11 suçtan sabıkası bulunan zanlı S.V yakalanarak, gözaltına alındı ama serbest bırakıldı.