Yaşar GÜRSOY
Atatürk: Kadın mı önemlidir, erkek mi?
Atatürk sofrada, “Kadın mı önemlidir, erkek mi?” diye sordu. Kimi erkeğin önemli olduğunu kanıtlamaya çalıştı, kimi kadınların lehine konuştu. Fakat en ciddi deliller erkeğin lehine ortaya atılmıştı. Erkek her şey olabiliyordu.
Atatürk düşündü, kendi sorusuna şöyle yanıt verdi:
"Doğrudur, erkek her şey olabilir. Fakat onun olamadığı bir şey vardır ki; dünyada erişilebilecek en büyük kuvvet ve şeref onda vardır. Efendiler, erkek her şey olabilir, yalnız ana olamaz. Onun için kadın daima önce gelir. Bu nedenle, uygar topluluklarda erkek daima kadına saygıda kalmıştır.”
Atatürk: Kadın mı önemlidir, erkek mi?
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Atatürk: Kadın mı önemlidir, erkek mi?
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