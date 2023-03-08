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Atatürk kadınlar hakkında neler söyledi? Atatürk’ün kadınlar için söylediği sözler..

Türkiye’de kadınlar, kadın hakları konusundaki pek çok kazanımı önderimiz Mustafa Kemal Atatürk sayesinde birçok Avrupa ülkesinden daha önce elde etti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarken Mustafa Kemal Atatürk’ün kadınlar hakkındaki sözlerini sizler için derledik..

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 12:56
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Atatürk kadınlar hakkında neler söyledi? Atatürk’ün kadınlar için söylediği sözler..

Atatürk kadınlar hakkında neler söyledi? Atatürk’ün kadınlar için söylediği sözler..
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Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk sayesinde Türkiye’de kadınlara seçme ve seçilme hakkı birçok Avrupa ülkesinden önce tanındı. İşte kadına değer veren ve onu erkekle eşit gören Atatürk’ün kadınlar için söylediği sözler..

Tüm dünyada cinsiyet eşitsizliğine karşı harekete geçmenin amaçlandığı Dünya Kadınlar Günü'nde Önder Mustafa Kemal Atatürk 'ün sözleri de anılıyor.

Kadın hakları ve sosyal hayattaki kadın rolünün altını çizen Dünya Kadınlar Günü her yıl olduğu gibi bu sene de önderimiz Atatürk öncülüğünde Türkiye’de kadına seçme ve seçilme hakkı pek çok Avrupa ülkesinden önce verildi.

Kadınların toplumsal hayatın her alanında eşit ve adil şekilde temsilinin sağlanmasını amaçlayan bu günde Mustafa Kemal Atatürk’ün kadınlar için söylediği sözler şöyle..

ATATÜRK'ÜN KADINLAR İÇİN SÖYLEDİĞİ SÖZLER

"Dünyada her şey kadının eseridir. Kadınlarımız eğer milletin gerçek anası olmak istiyorlarsa, erkeklerimizden çok daha aydın ve faziletli olmaya çalışmalıdırlar."

" Kadınlar içtimai hayatta erkeklerle birlikte yürüyerek birbirinin yardımcısı ve destekçisi olacaklardır."

"Dünyada her şey kadının eseridir."

"Kadınlarımız için asıl mücadele alanı, asıl zafer kazanılması gereken alan, biçim ve kılıkta başarıdan çok; ışıkla, bilgi ve kültürle, gerçek faziletle süslenip donanmaktır."

"Milletimiz güçlü bir millet olmaya azmetmiştir. Bunun gereklerinden biri de kadınlarımızın her konuda yükselmelerini sağlamaktır."

"Ben, saygıdeğer hanımlarımızın Avrupa kadınlarının aşağısında kalmayacak, tersine pek çok yönlerde onların üstüne çıkacak bilgi ve kültürle donanacaklarına asla şüphe etmeyen ve buna kesinlikle inananlardanım."

"Kadınlarını okutmayan milletler yıkılmaya mahkumdur. "

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ İLK NASIL ORTAYA ÇIKTI?

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 1800'lü yıllara dayanıyor.

8 Mart 1857 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinde 40 bin dokuma işçisi kadının başlattığı grevde 129 kadın yaşamını yitirdi.

“Daha iyi şartlarda çalışmak” isteyen kadınların başlattığı grevin ardından yaşanan yangında ölen kadınları anmak için 26-27 Ağustos 1910’da Danimarka'da toplanan İkinci Uluslararası Sosyalist Kadınlar konferansında 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanması fikri ortaya atıldı.

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