Kadınlar gününde kadınlara yasak. Feminist Gece Yürüyüşü'ne engel geldi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bugün İstanbul Taksim'de düzenlenecek 21. Feminist Gece Yürüyüşü'ne yönelik yasak kararı geldi.



GEREKÇE "TOPLUMSAL HUZUR VE BARIŞIN BOZULABİLECEĞİ..."

Beyoğlu Kaymakamlığı, yasak kararını internet sitesinden duyurdu. Gelenekselleşen feminist gece yürüyüşünü “toplumsal huzur ve barışın bozulabileceği” gerekçesiyle yasaklayan Kaymakamlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



“Ayrıca sosyal medya üzerinden çeşitli kesimlerin yaptığı paylaşımlar göz önüne alındığında yapılması planlanan toplantının toplumsal duyarlılıklar nedeniyle toplumun bir kesiminde infial uyandırabileceği, toplantıyı gerçekleştirmek isteyen gruplar/şahıslar ile diğer gruplar arasında sözlü, fiziksel ve provakatif amaçlı saldırıların olabileceği ve toplumsal huzur ve barışın bozulabileceği; toplantı ve gösteriye terör örgütlerine müzahir grupların da katılabileceği ve toplantıyı kendi amaçları yönünde suistimal edebilecekleri, bu durumun ise kamu düzeni ve milli güvenliği tehlikeye düşürebileceği; toplantı ve yürüyüşün yapılmasının planlandığı meydan ve caddelerin bulunduğu bölgenin ülkemizin en yoğun yaya ve araç trafiğine sahip yer olması, bölgenin kültür, turizm ve ticaret yönünden yüksek potansiyeli nedeniyle dükkan, otel vb. işyerlerinin çokça bulunması nedeniyle kişilerin seyahat ve çalışma özgürlüklerini kullanmasının ciddi oranda tehlikeye düşebileceği değerlendirilmektedir.”





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