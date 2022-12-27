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Atatürk Koşusu 27 Aralık'ta Cumhuriyet Devrimleri için koşuldu

Atatürk'ün Ankara'ya gelişi vesilesiyle her 25 Aralık'ta yapılan Atatürk Koşusu, 27 Aralık'ta yapıldı. Koşuya CHP'li yöneticiler de katıldı.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 16:33
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Atatürk Koşusu 27 Aralık'ta Cumhuriyet Devrimleri için koşuldu

Atatürk Koşusu 27 Aralık'ta Cumhuriyet Devrimleri için koşuldu
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25 Aralık Pazar günü yapılması gereken Atatürk Koşusu, 27 Aralık'ta yapıldı. Koşuya CHP'li vekiller ve CHP'li yöneticiler de katıldı.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Atatürk Koşusu'nun ardından yaptığı açıklamada, "Atatürk’ün Ankara’ya gelişi her yıl 27 Aralık'ta düzenlenen  “Atatürk Koşusu” ile anılır. Ancak Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 103. yıl dönümünde 87. yapılan “Atatürk Koşusu” tarihi değiştirilerek, 25 Aralık Pazar günü yapıldı. Ayrıca madalyalarda da Atatürk adı yer almadı." ifadelerini kullandı.

Yıldırım'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Atatürk’ün Ankara’ya gelişi her yıl 27 Aralık'ta düzenlenen  “Atatürk Koşusu” ile anılır. Ancak Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 103. yıl dönümünde 87. yapılan “Atatürk Koşusu” tarihi değiştirilerek, 25 Aralık Pazar günü yapıldı. Ayrıca madalyalarda da Atatürk adı yer almadı.
Bugün 27 Aralık…
Ankaralıların yüreğine kazınan 27 Aralık gününde Ata'mızın anısına Cumhuriyet devrimleri için koştuk!
CHP Ankara İl Başkanımız Ali Hikmet Akıllı, Ankara Milletvekilimiz Nihat Yeşil, İl ve İlçe Yöneticilerimiz; Milli Sporcularımız Veli Ballı, Gazi Aşıkoğlu ve CHP Spor Kurulu üyelerimizle birlikte Keklikpınarı Atatürk Anıtı önünde bir basın açıklaması yaptıktan sonra Atatürk Koşusu’nu yaptık. 
Milli atletlerimiz Veli Ballı, Gazi Aşıkoğlu ve CHP üyelerimizle birlikte Keklikpınarı’ndan 6 km Kızılca Gün Anıtı’na koştuk. Kızılca Gün Anıtı’nda yaptığımız açıklamadan sonra, koşucularla birlikte Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettik. Genel Başkanımız parkuru tamamlayanları tebrik etti.
2023 yılında yapacağımız Atatürk Koşusu, 27 Aralık tarihinde, eski parkurunda ve tarihi değerine uygun olarak yapılacaktır." 

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