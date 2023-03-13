13 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Atatürk zehirlenerek ölmekten son anda nasıl kurtarıldı?

Atatürk zehirlenerek ölmekten son anda nasıl kurtarıldı?

Atatürk’e pek çok kez suikast düzenlendi; ölümden döndü. Bir keresinde ise zehirleniyordu. İşte o anlarda yaşananlar…

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 07:30
Takip Et

Atatürk ölümden son anda nasıl kurtuldu?

Atatürk zehirlenerek ölmekten son anda nasıl kurtarıldı?
+
Aa
-

Vahdettin, 15 Haziran 1920 günü aralarında İsmet Paşa’nın da olduğu 16 kişiyi daha idama mahkûm ettirmişti...

Atatürk’ün sağlığı iyi değildi. Düşünceli, sinirleri gergin, böbrek ağrıları yine artmıştı…

Türkiye’nin durumu içler acısıydı. Elektrik yoktu insanlar gaz lambası kullanıyordu.

Çocukluğundan kalan alışkanlığı vardı. Karanlıkta uyuyamazdı. O nedenle yattığı odada mum yakılırdı...

O gece Ankara’da mum bitmiş, eldeki yedekler de harcanmıştı. Gaz da pek az kalmıştı. Emir eri Ali Çavuş yanına gidip durumu anlattı:

“Paşam mum bitti. Ankara’da da bulamadık. Bu gece karanlıkta yatmak mecburiyetinde kalacaksınız.”

Şaşkınlığını gizlemedi, “Çocuk, ben karanlıkta yatamam, çaresine bak!” diye emir verdi.

Ali Çavuş sonunda, elde var olan gaz lambaların en ufağını yakıp başucuna koymaya karar verdi.

İşlerini bitirdi, yatmaya giderken, “Çocuk, ben yedi buçukta kalkmış olurum” dedi.

Ali Çavuş sabahleyin erken kalkıp saat 07.30’da kahvesini hazırladı, Paşa’yı beklemeye başladı. Odasından çıkmayınca, herhalde biraz daha uyuyacak diye bir süre bekledi. Kapıyı dinledi. Ses yok, uyuyor diye saat 08.30’a kadar bekledi. Kalkmayınca kapıyı vurdu. Yine ses yoktu.

Sonunda kapıyı yüklenip içeriye girdi. Hayretler içinde kaldı. Oda bir mağara gibi kapkaraydı. Paşa’yı görmekte güçlük çekti. Hemen gidip seslendi.

Atatürk güçlükle uyandığında yatağında doğruldu. “Erken değil mi? Niye beni uyandırdın çocuk?” dedi hafifçe sinirlendi.

Ali Çavuş sevindi. Yüzüne bakınca gülmeye başladı. Atatürk biraz daha sinirlendi, “Çocuk ne gülüyorsun?” diye sordu.

Ali Çavuş komodinin üzerinde bulunan isli aynayı silerek kendisine uzattı:

“Paşam, aynaya bir bakınız.”

Yüzü kapkara, gözbebekleri ile dişleri beyaz, dudakları ise kırmızı idi. Aynada kendini inceledi:

“Çocuk ben zehirlenmişim!”

Durum Doktor Adnan (Adıvar) Bey ile Refik (Saydam) Bey’e bildirildi. Odadan çıkarılıp temiz hava alması sağlanınca tekrar eski sağlığına kavuştu.

Yaşar Gürsoy
Mart 2023

Kaynak:
Anne O Bizden Biri

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray'ı üzecek anket. AKP büyük düşüşte
1
﻿Saray'ı üzecek anket. AKP büyük düşüşte
﻿Saray'ı üzecek anket. AKP büyük düşüşte
﻿Doğum yılınız kişiliğiniz hakkında çok şey söylüyor. Son rakamı 6,7,8 ve 9 olanlar dikkat
2
﻿Doğum yılınız kişiliğiniz hakkında çok şey söylüyor. Son rakamı 6,7,8 ve 9 olanlar dikkat
﻿Doğum yılınız kişiliğiniz hakkında çok şey söylüyor. Son rakamı 6,7,8 ve 9 olanlar dikkat
﻿Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, çalınan altınların hikayesini anlattı. 'Beynimden vurulmuşa döndüm'
3
﻿Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, çalınan altınların hikayesini anlattı. 'Beynimden vurulmuşa döndüm'
﻿Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, çalınan altınların hikayesini anlattı. 'Beynimden vurulmuşa döndüm'
﻿Fenerbahçe taraftarı 12 yıl önceki açıklamayı arşivden çıkardı! Saracoğlu Stadı 9.5 şiddetine bile...
4
﻿Fenerbahçe taraftarı 12 yıl önceki açıklamayı arşivden çıkardı! Saracoğlu Stadı 9.5 şiddetine bile...
﻿Fenerbahçe taraftarı 12 yıl önceki açıklamayı arşivden çıkardı! Saracoğlu Stadı 9.5 şiddetine bile...
﻿Haluk Levent'ten flaş uyarı: Kanmayın
5
﻿Haluk Levent'ten flaş uyarı: Kanmayın
﻿Haluk Levent'ten flaş uyarı: Kanmayın
﻿Ali Koç bırakıyor mu? Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul kararı. İddiayı Emre Bol ve Ertem Şener ortaya attı
6
﻿Ali Koç bırakıyor mu? Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul kararı. İddiayı Emre Bol ve Ertem Şener ortaya attı
﻿Ali Koç bırakıyor mu? Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul kararı. İddiayı Emre Bol ve Ertem Şener ortaya attı
﻿Togg bu hafta satışa çıkıyor. Satış süreci nasıl olacak? İşte güncel fiyatı
7
﻿Togg bu hafta satışa çıkıyor. Satış süreci nasıl olacak? İşte güncel fiyatı
﻿Togg bu hafta satışa çıkıyor. Satış süreci nasıl olacak? İşte güncel fiyatı
﻿Buyur burdan yak: Hangisi doğru hocam
﻿Buyur burdan yak: Hangisi doğru hocam
﻿Buyur burdan yak: Hangisi doğru hocam
﻿Lüks restoranda silahlı kavga: 1 yaralı
﻿Lüks restoranda silahlı kavga: 1 yaralı
﻿Lüks restoranda silahlı kavga: 1 yaralı
﻿Galatasaray'ın istediği Firmino ile ilgili flaş gelişme
﻿Galatasaray'ın istediği Firmino ile ilgili flaş gelişme
﻿Galatasaray'ın istediği Firmino ile ilgili flaş gelişme
﻿Roma düelloyu kaybetti. Sassuolo şoku
﻿Roma düelloyu kaybetti. Sassuolo şoku
﻿Roma düelloyu kaybetti. Sassuolo şoku
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.