Atatürk Türkiyesi savaştan 10 yıl sonra ihracat fazlası verir hale gelmişti. Şimdi ise dış ticaret açığı her ay rekor kırıyor

Editör: Erhan Songur



1911-1923 arası hem cephede hem de masada kesintisiz bir şekilde savaşan Türkiye Cumhuriyeti buna rağmen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde ekonomide devrim niteliğinde adımlar attı.



Koyduğu ihracat hedeflerinin anca yarısına erişebilen, her ay dış ticaret açığında rekor kıran AKP iktidarı, sürekli kötülediği Atatürk Türkiyesi’nin fersah fersah gerisinde kaldı.



1 Ocak 1934 tarihli Millyet gazetesinde yer alan bir haber bu durumun en net kanıtı.



Gazetenin 1933 tarihli ihracat rakamlarınını verdiği haberde 10 yıl önce savaştan çıkan Türkiye’nin ihracat rekoru kırdığı görülüyor.







İşte "1934'e 20 milyon lira ihraç farkı ile giriyoruz" başlıklı haberde yazılanlar...

“İhracat ofisi 1933 senesi kapanırken, geçen senenin ticaret muvazenesi üzerinde bir tetkik yapmıştır. Ofis bu tetkikinde 1933 senesi ithal ve ihraç vaziyetimizi tahmini rakamlarla tesbit etmiştir.



Buna nazaran 1933 senesinde ithalatımız tahminen 75 milyon lira, ihracatımız ise 95 milyon liradır. 1932 senesinde ithalatımız 85 milyon, ihracatımız 101 milyon lira idi.



Geçen seneki ticaret muvazenesinde ihraç fazlalığı 15 milyon olmasına mukabil bu seneki tahmini rakamlardan ihracatımız ithalattan 20 milyon lira fazla olarak lehimize kapanmıştır.



Görülüyor ki, 933 senesinde ihracatımız ithalata nazaran azalmıştır. Bu azalışın başlıca sebepleri iktisadi buhran hasebile müşterilerimiz olan memleketlerin ithalat ve döviz takyidatı vazetmiş olmalarıdır. Bütün dünya piyasalarındaki fiyat düşkünlüğünün de en mühim amillerden biri olduğunu hesaba katmak lazımdır.”





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