Akşener Atatürk'ün hikayesini anlattı: Recep Çavuş'un torunları 13. Cumhurbaşkanı'nı seçecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 4. Yıl Projeleri Tanıtım Töreni'ne katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın görevdeki 4. yılda yaşama geçirdikleri projeleri tanıttığı törene, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da yer aldı.

ATATÜRK İLE ADANALI RECEP ÇAVUŞ ARASINDA GEÇEN DİYALOĞU ANLATTI

ANKA haber ajansının haberine göre; burada yaptığı konuşmada Mustafa Kemal Atatürk ile Adanalı Recep Çavuş arasında geçen diyaloğu anlatan Akşener, “İşte bugün Recep Çavuş’un torunları burada. Cumhuriyet’le kavga edenler, Atatürk ile kavga edenler; Recep Çavuş’un torunları, 14 Mayıs’ta 13. Cumhurbaşkanı’nı seçecekler inşallah." diye konuştu.

Akşener, "Haram yemeden, hırsızlık yapmadan, adam kayırmadan, Recep Çavuşları yaşatarak, 14 Mayıs sabahı, evet, baharlar gelecek. Evet, birlikte tarih yazacağız. Evet, birlikte kazanacağız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Akşener, "Başbakan Meral" sloganları atanlara seslenerek, "Ee oy verirseniz olunur. Öyle bağırmakla olmaz, oy verin olalım." dedi.

Akşener, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“SOSYAL BELEDİYECİLİK NEYMİŞ, İZLEDİK”

“13. Cumhurbaşkanı’mız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, uzun yıllardır tanıdığım, bilgeliğinden istifade ettiğimi Sayın Temel Karamollaoğlu Ağabey’im, belediye başkanlarımız; Mansur Bey’in yaptığı hizmetleri izledik. Mutlu olarak izledik. Sosyal belediyecilik neymiş, hırsızlık yapmadan vatandaşa ulaşmak neymiş, çalmadan çırpmadan insanlara el uzatmak neymiş, lütuf değil hizmet etmek neymiş… İnsan kayırmadan aç ve açıkta kalan aileye devletin borcudur, açı doyurmak, çıplağı giydirmek, açıkta kalana ev vermek, ısıtmak, gıdasını vermek. Ama bunu başkalarının gözüne göstererek yapmadan sosyal belediyecilik neymiş, izledik.

"O EVLERDE MANSUR BEY’İN ELİNİ, KARTLARINI VE DOĞAL GAZ İÇİN GÖNDERDİĞİ O KARTLARI GÖRDÜM"

Bir taraftan eli kolu bağlanmış, bir taraftan milyarlarca borç ödemiş, bir taraftan da inanılmaz projeler hayata geçirmiş. Bunun yanında da ben şahidim, çünkü derin yoksulluk yaşıyoruz, o evlerde Mansur Bey’in elini, kartlarını ve doğal gaz için gönderdiği o kartları gördüm. Çocuklarına et, süt alabilmek için o kartları kullanan annenlerin gözyaşları arasında teşekkürleri gördüm. Demek ki bize atılan iftiralar yalanmış, dolanmış.

"RECEP ÇAVUŞ’UN TORUNLARI, 14 MAYIS’TA 13. CUMHURBAŞKANI’NI SEÇECEK"

Ben tarihçiyim, uzun yıllar inkılap tarihi anlattım ve bölüm başkanlığında siyasete başladım. Cumhuriyet henüz kurulma aşamasındadır, İstiklal Savaşı bitmiş, Gazi Paşa Anadolu’yu gezer Adana’ya gelir. Adana’da, İstasyon Caddesi’nde Vali Bey kendisini gezdirir. Çok güzel evler görür, sorar, ‘Bu kimin, bu kimin’ diye. O zaman askerlik yapmayan gruplar vardır Türkiye’de, askere gitmeyip bedel ödeyen insanların evleridir. O yolun en sonunda yıkık dökük bir eve rastlarlar. Gazi Paşa sorar, ‘Bu ev kimin Vali Bey?’ Vali, biraz çekinir, biraz utanır, der ki ‘Recep Çavuş’un paşam’. Gazi Paşa hem üzülür hem sinirlenir, ‘Çağırın bana Recep Çavuş’u’ der. Recep Çavuş gelir, bir kolu yoktur, bir gözü de yoktur. Büklüm büklüm gelir, üstü başı eskidir. Gazi Paşa’nın karşısında selam durur.

Gazi Paşa der ki şiddetli bir sesle, ‘Recep Çavuş, bunlar bu evleri, mülkleri yaparken sen neredeydin?’ Recep Çavuş, biraz daha eğilir, ‘Ben, seninle beraber Çanakkale’deydim, Sakarya’daydım paşam’. İşte bugün Recep Çavuş’un torunları burada. Cumhuriyet’le kavga edenler, Atatürk ile kavga edenler; Recep Çavuş’un torunları, 14 Mayıs’ta 13. Cumhurbaşkanı’nı seçecekler inşallah. Haram yemeden, hırsızlık yapmadan, adam kayırmadan, Recep Çavuşları yaşatarak, 14 Mayıs sabahı, evet, baharlar gelecek. Evet, birlikte tarih yazacağız. Evet, birlikte kazanacağız.”