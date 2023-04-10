Yoğun istek üzerine yeniden yayınlıyoruz. Kemal Atatürk: Bütün ümidim gençliktedir

Editör: Oğuz OK
Türkiye Cumhuriyeti’nin ölümsüz kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk hiç şüphesiz en çok gençliğe güvendi…
Her sözünde, her kararında, her hareketinde hep gençlik vardı…
Türkiye, tarihinin en kritik günlerine yaklaşırken “Halaskargazi”nin gençliğe olan güveni yeniden gündem oldu…
Atatürk, gençliğe olan güvenini 20 Ekim 1927'de kaleme aldığı Gençliğe Hitabe ile taçlandırdı…
Biz de yoğun istek üzerine Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni yeniden yayınlıyoruz…
Ey Türk gençliği!
Birinci vazifen;
Türk istiklalini,
Türk cumhuriyetini,
İlelebet
Muhafaza
Ve müdafaa
Etmektir.
Mevcudiyetinin
Ve istikbalinin
Yegâne temeli
Budur.
Bu temel,
Senin
En kıymetli
Hazinendir.
İstikbalde dahi
Seni
Bu hazineden
Mahrum etmek
İsteyecek
Dâhilî
Ve haricî
Bedhahların
Olacaktır.
Bir gün,
İstiklal
Ve cumhuriyeti
Müdafaa
Mecburiyetine
Düşersen,
Vazifeye
Atılmak için
İçinde
Bulunacağın
Vaziyetin
İmkân
Ve şeraitini
Düşünmeyeceksin.
Bu imkân
Ve şerait,
Çok namüsait
Bir mahiyette
Tezahür edebilir.
İstiklal
Ve cumhuriyetine
Kastedecek
Düşmanlar,
Bütün dünyada
Emsali görülmemiş
Bir galibiyetin
Mümessili
olabilirler.
Cebren
Ve hile ile
Aziz vatanın
Bütün kaleleri
Zapt
Edilmiş,
Bütün Tersanelerine
girilmiş,
Bütün orduları
Dağıtılmış
Ve memleketin
Her köşesi
Bilfiil işgal
Edilmiş olabilir.
Bütün bu
Şeraitten
Daha elim
Ve daha vahim
Olmak üzere,
Memleketin dâhilinde
İktidara sahip olanlar,
Gaflet
Ve dalalet
Ve hatta
Hıyanet içinde
Bulunabilirler.
Hatta
Bu iktidar sahipleri,
Şahsi
Menfaatlerini
Müstevlilerin
Siyasi
Emelleriyle
Tevhit
Edebilirler.
Millet,
Fakruzaruret
İçinde
Harap
Ve bitap
Düşmüş
Olabilir.
Ey Türk istikbalinin evladı!
İşte,
Bu ahval
Ve şerait
İçinde dahi
Vazifen,
Türk istiklal
Ve cumhuriyetini
Kurtarmaktır.
Muhtaç
Olduğun
Kudret,
Damarlarındaki
Asil
Kanda
Mevcuttur.