Yoğun istek üzerine yeniden yayınlıyoruz. Kemal Atatürk: Bütün ümidim gençliktedir

Türkiye Cumhuriyeti’nin ölümsüz kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk hiç şüphesiz en çok gençliğe güvendi…



Her sözünde, her kararında, her hareketinde hep gençlik vardı…



Türkiye, tarihinin en kritik günlerine yaklaşırken “Halaskargazi”nin gençliğe olan güveni yeniden gündem oldu…



Atatürk, gençliğe olan güvenini 20 Ekim 1927'de kaleme aldığı Gençliğe Hitabe ile taçlandırdı…



Biz de yoğun istek üzerine Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni yeniden yayınlıyoruz…



Ey Türk gençliği!

Birinci vazifen;

Türk istiklalini,

Türk cumhuriyetini,

İlelebet

Muhafaza

Ve müdafaa

Etmektir.

Mevcudiyetinin

Ve istikbalinin

Yegâne temeli

Budur.

Bu temel,

Senin

En kıymetli

Hazinendir.

İstikbalde dahi

Seni

Bu hazineden

Mahrum etmek

İsteyecek

Dâhilî

Ve haricî

Bedhahların

Olacaktır.

Bir gün,

İstiklal

Ve cumhuriyeti

Müdafaa

Mecburiyetine

Düşersen,

Vazifeye

Atılmak için

İçinde

Bulunacağın

Vaziyetin

İmkân

Ve şeraitini

Düşünmeyeceksin.

Bu imkân

Ve şerait,

Çok namüsait

Bir mahiyette

Tezahür edebilir.

İstiklal

Ve cumhuriyetine

Kastedecek

Düşmanlar,

Bütün dünyada

Emsali görülmemiş

Bir galibiyetin

Mümessili

olabilirler.

Cebren

Ve hile ile

Aziz vatanın

Bütün kaleleri

Zapt

Edilmiş,

Bütün Tersanelerine

girilmiş,

Bütün orduları

Dağıtılmış

Ve memleketin

Her köşesi

Bilfiil işgal

Edilmiş olabilir.

Bütün bu

Şeraitten

Daha elim

Ve daha vahim

Olmak üzere,

Memleketin dâhilinde

İktidara sahip olanlar,

Gaflet

Ve dalalet

Ve hatta

Hıyanet içinde

Bulunabilirler.

Hatta

Bu iktidar sahipleri,

Şahsi

Menfaatlerini

Müstevlilerin

Siyasi

Emelleriyle

Tevhit

Edebilirler.

Millet,

Fakruzaruret

İçinde

Harap

Ve bitap

Düşmüş

Olabilir.

Ey Türk istikbalinin evladı!

İşte,

Bu ahval

Ve şerait

İçinde dahi

Vazifen,

Türk istiklal

Ve cumhuriyetini

Kurtarmaktır.

Muhtaç

Olduğun

Kudret,

Damarlarındaki

Asil

Kanda

Mevcuttur.

