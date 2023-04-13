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İlber Ortaylı'dan bütün partilere Atatürk çağrısı: Kemalizm kutsaldır laf eden elenir

Tarihçi İlber Ortaylı’nın Kemalizm ile ilgili “Kemalizm kutsaldır. Laf eden elenir. Bir kere partilerin düsturül ameli bu olacak” sözleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 09:35
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İlber Ortaylı'dan bütün partilere Atatürk çağrısı

İlber Ortaylı'dan bütün partilere Atatürk çağrısı: Kemalizm kutsaldır laf eden elenir
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Editör İmzası: Özlem Kıral

Cumhuriyet’in kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, düşman işgalinden kurtardığı vatanın yanında bir ideoloji de bıraktı.

Mustafa Kemal Atatürk, “Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir” diyerek sonraki nesillerin de bu fikir çerçevesinde geleceğe umut ve ışık olmasını vasiyet etti.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın da Atatürk’ün bu sözünü hatırlatırcasına “Kemalizm kutsaldır. Türkiye Cumhuriyeti için bir düsturdur ve bu düsturun çok uzun ömürlü olduğu ispat etmiştir kendini” ifadeleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

İlber Ortaylı, Leninizm’in, Nazizm’in ve Mussolinizm’in ortadan kaybolduğunu belirtirken, Türk insanın halen her başı sıkıştığında Anıtkabir’e gittiğini hatırlattı ve ekleri: O zaman sahip çıkın kardeşim.

İşte İlber Ortaylı'nın o açıklaması;

"Kemalizm kutsaldır. Laf eden elenir. Şu anlamda kutsaldır tabi şimdi hemen başlamayın alkış şu bu falan onu demiyorum. Türkiye Cumhuriyeti bir düsturdur ve bu düsturun çok uzun ömürlü olduğu ispat etmiştir kendini yani.

"ATATÜRK HALA YAŞAYAN BİR ŞEY NE DESEM BOŞ"

Ne Lenizim kaldı ortada ne Nazizim ne Mussolinizm ama Atatürk hala yaşayan bir şey ne desem boş. 

"BAŞINIZ SIKIŞINCA ANITKABİR'E KOŞUYORSUNUZ"

Başınız sıkışınca Anıtkabir'e koşuyorsunuz. O zaman sahip çıkın. Kardeşim Anıtkabir'e yürümekle olmaz bu iş. Bir kere partilerin düstüru amali bu olacak.

Kemalistsen imtihanı geçiyorsun ondan sonra görüşelim başka programlarını çok açık. Ne olursa ol bu kadar açık bu.

"TÜRKLERİN GİDECEK BAŞKA VATANI YOK"

İkincisi bu Türk vatanının Türklerin son vatanı olduğu gidecek başka yerimizin olmadığı ve bunun üzerinde durmamız bize bir arz-ı mevud olduğunu kabul etmeniz gerekiyor. 

Bunu kabul etmeyen heriflerin bu memlekette iş tutmaması gerekir." 

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