Atatürk: Vatanı korumak çocukları korumaktan başlar! Türk gençliğinden Atası'na layık hareket

Samsun Üniversitesi öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Vatanı korumak, çocukları korumaktan başlar" sözünden ilham alarak anlamlı bir projeye imza attı.

Atatürk'ün bu önemli sözünü rehber edinerek hareket eden Samsunsporlular Grubu, üniversitedeki sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bir sınıfın yapımını üstlendi.

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Grup, çocukların eğitimine katkı sağlamak ve eğitim alanında bir fark oluşturmak amacıyla, mevcut okul binalarının yetersiz olduğu bir bölgedeki ihtiyaç sahibi bir okula yeni bir sınıf kazandırdı.

Proje, hem yerel hem de üniversite topluluğu tarafından büyük takdir topladı.

Öğrenciler, sınıfın iç dizaynından öğretim materyallerine kadar her aşamada aktif rol alarak, projenin her yönünü titizlikle planladı.

Samsunsporlular Grubu'nun gerçekleştirdiği bu anlamlı proje, sadece bir sınıf inşasından öte, Atatürk'ün eğitim ve vatan sevgisine dair vizyonunu somutlaştıran bir adım olarak tarihe geçti.

Öğrencilerin özverili çalışmaları, toplumun çeşitli kesimlerinden destek ve takdir topladı, bu da gençlerin geleceğe umutla bakmasını sağladı.