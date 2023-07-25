Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı sözde imam bu kez de Ümit Özdağ'ı hedef aldı

Cumhuriyet ve laiklik karşıtı açıklamalarıyla tepki çeken sözde imam Halil Konakçı bu kez de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı hedef aldı. Konakçı, Özdağ'ı eleştirirken "kalibreli düşmanlarım olsun isterdim" dedi.

Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı sözde imam bu kez de Ümit Özdağ'ı hedef aldı

Youtube'ta yayın yapan Halil Konakçı, yayınladığı "Peygamberimiz sav Buyurdu ki: Irkçılık Yapan Bizden Değildir" başlıklı videoda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı hedef aldı ve Özdağ için “ırkçı” ve “taş kafalı” ifadelerini kullandı.

Özdağ’ın kurmuş olduğu Zafer Partisi’nin adının bile Arapça olduğunu belirten Konakçı, “Arap kardeşlerime Afgan kardeşlerime düşmanlık eden sözde partinin ismi bile Arapça” dedi.

Konakçı, partinin sığınmacılara yönelik duruşu ve ibadetlerin Türkçe yapılmasıyla ilgili görüşleriyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"İbadetler aslıyla yapılır, o ırkçı taş kafalı adama söylüyorum o gurur duyduğun harf senin harfin değildir. İncil harfindir o. Kalkıp da bana Türkçe konuşuyorum ediyorum deme, Arap kardeşlerime Afgan kardeşlerime düşmanlık eden sözde partinin ismi bile Arapça. Ey İslam düşmanları, kullandığınız seküler kafanızdaki diller bile Arapçadan çıkma. Ne yapalım... Bu adamlar denk geldi bize düşmanlıkta. Ne yapalım kalibreli düşmanlarım olsun isterdim"

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