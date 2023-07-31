Suriyeliler Ümit Özdağ’ın tutuklanmasını istedi. İçişleri Bakanı ve Göç İdaresi Başkanı'ndan bunu talep etmişler

Ümit Özdağ, 29 Temmuz’da İçişleri Bakanı ve Göç İdaresi Başkanı ile bir araya gelen Suriyelilerin, kendisinin tutuklanmasını talep ettiklerini iddia etti.

Suriyeliler Ümit Özdağ’ın tutuklanmasını istedi. İçişleri Bakanı ve Göç İdaresi Başkanı'ndan bunu talep etmişler

29 Temmuzda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros ve sivil toplum örgütlerinin yöneticileri İstanbul'da bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı.

Bu toplantıdan sonra Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya attı. Özdağ’ın iddiasına göre toplantıya katılan Suriyeli sivil toplum örgütlerinin yöneticileri, İçişleri Bakanı’ndan Özdağ’ın tutuklanmasını talep ettiler.

Bu iddiaları sosyal medya hesabından dile getiren Özdağ, ‘‘İşgalci sorununu çözmek için içişleri bakanı, İstanbul valisi ve Göç İdaresi yetkilileri ile bir araya gelen Suriyeliler Ümit Özdağ’ın tutuklanmasını önermişler’’ ifadelerini kullandı.

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Toplantıya ilişkin Karargah Haber isimli sosyal medya hesabının da yaptığı paylaşımda Özdağ’ın tutuklanmasının talep edildiğinin yanı sıra başka iddialar da gündeme getirildi. Paylaşılan gönderide, ‘28 Temmuzda İçişleri Bakanı, İst Valisi, Göç İ. Başkanı vs "çözüm masası" adı altında Suriyelilerle toplantı yaptıkları, toplantıda;

*Ü. Özdağ'ın tutuklanması

*Basit konulardan sınır dışı edilmemesi

*İkamet iline dönüş için süre istendiği gibi konuların öne çıktığı iddia edildi'' denildi.

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