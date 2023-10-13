Atatürk'e hakaret eden imam hatipli serbest bırakıldı

İstanbul'da, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketler sergileyen lise öğrencisi 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

KAYNAK: DHA
Atatürk'e hakaret eden imam hatipli serbest bırakıldı

Anadolu 3. Çocuk Mahkemesindeki duruşmaya lise öğrencisi A.E.S., 20 Eylül'den beri tutuklu bulunduğu cezaevinden getirildi. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı sanığın cezalandırılmasını istedi. Kararını açıklayan mahkeme, lise öğrencisi A.E.S. hakkında "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme sanık hakkında verilen cezada hükmün açıklanmasını geriye bırakılmasına karar vererek, sanığın tahliyesine hükmetti.

ATATÜRK ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLARDAN HAPİS TALEP EDİLMİŞTİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede A.E.S. hakkında "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun" kapsamında 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi istenmişti. A.E.S.'nin 17 yaşından olmasından dolayı Türk Ceza Kanunu 31. Maddesi gereğince ceza 3'de 1 oranında indirildi. 17 yaşındaki lise öğrencisi A.E.S. hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

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