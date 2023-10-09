Bu büstü kim yaptırdı. Tepki çeken Atatürk büstü kaldırıldı

Çanakkale'deki Kahramanları Parkı'nda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e benzemeyen büst, tepkilere neden olmuştu. Tepkiler sonrası büst, yeniden gözden geçirilmek üzere kaldırıldı.

KAYNAK: DHA
Bu büstü kim yaptırdı. Tepki çeken Atatürk büstü kaldırıldı

Çanakkale Belediyesince 60'ıncı Uluslararası Troya Festivali etkinlikleri kapsamında; Çanakkale Kahramanları Parkı inşa edildi.

İçinde Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büstü başta olmak üzere Çanakkale Savaşları'nda savaşan ve şehit düşen Mehmetçikleri temsilen yapılan asker büstünün yanı sıra Ezineli Yahya Çavuş, Mehmet Akif Ersoy, Hafız Hamdi Dumrul, Selma Rıza Hanım, Tophaneli Hakkı Bey ve Cevat Çobanlı'nın büstünün yer aldığı parkın açılışı, 13 Ağustos'ta yapıldı.

Parktaki kaidesi ile 180 santimetrelik döküm fiberglass Atatürk büstü ise sosyal medyada eleştirilere konu oldu.

Atatürk'e benzemeyen büst, tepkiler sonrası revize edilmek üzere kaldırıldı.

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''BİRKAÇ DENEME YAPACAKTIK''

Büstü beğenmeyen bir kişinin cep telefonuyla fotoğrafını çekip, şikayette bulunduğunu belirten heykeltıraş Ethem Muhtaroğlu şöyle konuştu:

"Yerel bir gazeteci de sosyal medyada kontrol etmeden paylaşımda bulunmuş. Zaten kontrol etse heykel yerinde yok, atölyeye çekmiştik. Çünkü renk seçimi ile ilgili olarak da birkaç deneme yapacaktık. Şimdi de göz bebeği eklemek ve rengini değiştirmek üzere atölyeye çektik. Büstün orijinal fotoğrafını gazetecilere göndermeme rağmen yayınlamadılar. Bütün kamuoyu kötü çekilen bir fotoğraf üzerinden heykeli eleştirmeye başladı.''

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Çanakkale Belediyesince konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada da "Çanakkale Kahramanları Parkı'nda bulunan Atatürk Heykeli; eleştiriler üzerine sanatçı tarafından yeniden gözden geçirilmek üzere alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.'' denildi.

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