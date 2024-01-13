Atatürk'e izin vermeyen Araplar İspanyollara tören yaptırdı. Arapçılar bu da mı gol değil?

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Suudi Arabistan’da oynaması planlanan Süper Kupa finalinde büyük skandal yaşanmıştı. Suudi yetkililerin Atatürk resimli tişörtlere ve Atatürk’ün sözlerinin yer aldığı pankartlara izin vermemesi sonrası iki takımın yöneticileri maça çıkmama kararı aldı ve Türkiye’ye döndü.

Ortaya çıkan skandal sonrası Fenerbahçe ve Galatasaray’ın maça çıkmama destek gelirken TFF yönetimi ise maçın oynaması için uğraşması nedeniyle tepkilerin odağında yer aldı.

İSPANYA SÜPER KUPA FİNALİNDE SAYGI DURUŞU VE RESİMLER

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın oynayacağı maçta Suudi yetkililerin gösterdiği skandal tavrın yankıları sürerken aynı ülkede Real Madrid ve Atletico Madrid’in oynadığı maçta yaşananlar ise çifte standardı gözler önüne serdi.

İki takımın oynadığı İspanya Süper Kupası maçının öncesinde hayatını kaybeden Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer için saygı duruşu yapıldı. Ayrıca Beckenbauer’in resimler stadyumda yer aldı.

Suudi Arabistan’ın ‘mezhepsel gerekçeler’ öne sürerek Atatürk resimlerine koymaya çalıştığı yasağa rağmen Beckenbauer için yapılanlar çifte standardı gözler önüne serdi.

İYİ PARTİLİ MEHMET ARSLAN: DERTLERİ ATATÜRK

Suudi Arabistan’ın ortaya koyduğu ikiyüzlü tavra çok sayıda tepki geldi. Tepki gösterenler arasında yer alan İYİ Partili Mehmet Aslan, Suudi Arabistan’ın derdinin Atatürk olduğunun altını çizdi. Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Real Madrid-Atletico Madrid maçı öncesinde yapılan resmi törene dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Suudi Arabistan’da dün İspanya Süper Kupa yarı finali oynandı ve resmi anma töreni yapıldı. Resim paylaşıldı, marş okundu! Ama bize izin verilmemişti çünkü, dertleri ATATÜRK’tü! Gerisi hikaye… Bu yapılana karşı da söz geçiremeyen basiretsiz TFF vardı… Yazıklar olsun!”