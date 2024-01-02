TFF'den Suudi Arabistan rezaleti açıklaması: Milli değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Tuncay Özülü
TFF'den Suudi Arabistan rezaleti açıklaması: Milli değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Suudi Arabistan ile ilgili flaş bir açıklama geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak iptal edilen Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı ile ilgili açıklama yaptı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu olarak siyasetin spora asla karışmaması gerektiğine inanıyoruz. Bu inancımız ve iki güzide kulübümüzle yürüttüğümüz şeffaf iş birliğine istinaden, 2023 Turkcell Süper Kupa - Riyad süreci hakkında bazı önemli konulara açıklık getirmek isteriz:

2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının Riyad'da oynanması teklifi federasyonumuza SMC (Saudi Media Company / Riyadh Season) şirketi tarafından iletilmiş, her iki kulübümüzün onayıyla imzaya taşınmıştır. Cumhurbaşkanımızın bu sürece herhangi bir şekilde dahil olduğuna ilişkin bütün iddialar asılsızdır.

Sürecin hiçbir aşamasında millî değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır. Aksi iddialar asılsız, art niyetli ve milletimizin bütünlüğünü hedef edinen provokasyon amaçlıdır.
İlgili müsabaka FIFA Statüsü gereğince, FIFA Uluslararası Maçların Düzenlenmesine Dair Talimata tabidir. Uluslararası maçlarda olması gereken tüm gereklilikler ve prosedürler bu maç için de aynen geçerlidir.
Türkiye Futbol Federasyonu olarak toplumumuzun en önemli birleştirici gücü olan sporun farklı amaçlara alet edilmesi yönündeki çabalara asla müsaade etmeyeceğimizi vurguluyor, Türk futbolunun başarılarla adından söz ettirmesi için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğimizi ifade ediyoruz.''

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