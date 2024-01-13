Dursun Özbek: Cumhurbaşkanımızın değerlendirmesi bizi üzdü

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Dursun Özbek: Cumhurbaşkanımızın değerlendirmesi bizi üzdü
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, oynanamayan Süper Kupa maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Suudi Arabistan'da Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Kupa maçının ipkal edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Özbek, kendilerinin maçın Türkiye'de oynanmasını istediklerini belirterek, bu konuda TFF'ye bir de mektup gönderdiklerini söyledi.

Mektubun gündeme hiç gelmediğini bildiren Özbek, "TFF toplantılarında da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olduğu için maçı Türkiye'de oynamayı ve kupayı Sayın Cumhurbaşkanımızın vermesini istedik" dedi.

Özbek, "Sonuçta bu işin patronu TFF. Aldığı karara uymak zorundaydık" diye konuştu.

Dursun Özbek, şöyle devam etti:

"Suudi Arabistan'a karşılaşmayı oynamak için gittik. Ancak gelişmeler bu maçın iptaline kadar gitti. Bundan sonra ortaya çıkan gelişmeler ne bizim ne de Sayın Ali Koç'un kabul edebileceği şekilde siyasileşti.

Durum iki ülke arasındaki düzelme yolundaki ilişkilere zarar verir hale geldi.

Bizim üzüntümüz konunun siyasi boyuta gelmesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda sarf ettiği emeklerin örselenmesi. Yani bu siyasi ilişkilerin bozulması yönünde değerlendirilmesi bizi çok üzdü.

Konunun ülke ilişkilerine zarar vermemesini arzu ediyoruz. Siyasi bir gündem oluşturulmasını reddediyoruz."

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