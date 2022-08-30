Albay Reşat Çiğiltepe: Atatürk’ü ağlatan Kurtuluş Savaşı komutanının hikayesini biliyor musunuz

Çiğiltepe'de birlikleri Albay Reşat Bey kumanda ediyordu. 1918'de İngilizlere esir düşen Reşat Bey esaretten kurtulur kurtulmaz Milli Mücadele'ye katılmıştı. büyük önder Başkomutan Mustafa Kemal Paşa ona çok güveniyordu.

Büyük Taarruz başladığında Belen ve Tınaztepe gibi önemli noktalar Yunan askerinden kısa sürede kurtarıldı. Ama Çiğiltepe'den bir türlü beklenen haber gelmiyordu.

Albay Reşat Bey, 27 Ağustos sabahı yeniden hücum başlattı.

Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Albay Reşat Çiğiltepe, Büyük Taarruz sırasında Afyon’da bulunan Çiğiltepe’yi düşmanın elinden yarım saat içinde almak için Mustafa Kemal Atatürk’e söz verdi.

Düşmanın direncinin sürmesi üzerine yarım saat içinde tepeyi alamayan Çiğiltepe, Atatürk’e verdiği sözü yerine getiremediği için canına kıydı.

TARİHE GEÇEN DİYALOG

57. Tümen Komutanı olan Albay Reşat Bey Büyük Taarruz sırasında Çiğlitepe'nin alınması öncesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile arasında geçen diyalog tarihe şu şekilde geçmişti:

Saat: 10.30

ATATÜRK: Reşat Bey, bu önemli tepeyi ne zaman alacaksınız?

ALBAY REŞAT: Komutanım, yarım saat sonra alacağız.

Saat: 10.45

ATATÜRK: Düşmanın halen direndiğini görüyorum.

ALBAY REŞAT: Mutlaka alacağız.

Saat: 11.00

ATATÜRK: Reşat Bey'i istiyorum.

ALBAY REŞAT'IN ERİ ÜSTEĞMEN BOZKURT: Komutanım Reşat Bey tepeyi alamadığı için intihar etti.

Paşa’nın boğazı bir anda düğümlendi. Üsteğmen Bozkurt konuşmayı sürdürdü:

BOZKURT: ‘Miralay Reşat size bir not bırakmış, okumamı ister misiniz’.

Benzerine rastlanmaz bir silah arkadaşına veda ettiğinin farkında olarak güçlükle cevapladı

ATATÜRK: ‘Rica ederim okuyunuz’

Miralay Reşat son notunda şöyle yazmıştı:

‘Komutanım, yarım saat zarfında bu tepeyi almak için size söz verdiğim halde bu sözümü tutamamış olduğumdan dolayı artık yaşayamam.’

Saat: 11.45

Atamızın telefonu çalar: "Çiğiltepe alınmıştır komutanım. Yüzlerce ölüsünü bırakan düşman Sincanlı Ovası'na doğru kaçmaktadır, arz ederim."

Emrindeki askerler Çiğiltepe'yi, kısa süre içinde düşmandan temizledi. Atatürk, bu onurlu komutanı hiç unutmadı. Albay Reşat Bey, vefatının ardından Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası ile onurlandırıldı. Atatürk, ailesine "Çiğiltepe" soyadını verdi.

Vatanı kurtarmak için canını veren şehitler de bölgedeki Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği'nde yatıyor.

REŞAT ÇİĞİLTEPE KİMDİR?

1879 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Reşat Çiğiltepe büyük taarruz sırasında Çiğiltepe’yi söz verdiği saatte alamaması nedeni ile 27 Ağustos 1922 tarihinde 43 yaşında iken intihar ederek yaşımına son vermiştir. Mustafa Kemal Atatürk’e Çiğlitepe’yi yarım saat içerisinde alacağı diyerek söz vermiş ancak sözünü gerçekleştiremeyince hayata veda etmiştir. Yarbay rütbesi ile 1. ve 2. İnönü ve Sakarya muharebelerine katılmıştır.

Babası ünlü yazar ve devlet adamı Ziya Paşa’dır. Askerlik mesleğine genç yaşlardan itibaren merak sarmış, Harp Okulu’na katılmış ve 1896 yılında mezun olarak Osmanlı Ordusu’na katılmıştır. Balkan Savaşları, Trablusgarp ve Yanya Savunması gibi pek çok önemli cephede savaşmış, Askeri Mahkeme üyeliği yapmış bir isimdir. I. Dünya Savaşı başlayınca Çanakkale Cephesi’nde görev yapmaya başlayan Reşat Çiğiltepe, bu cephe de gösterdiği kahramanlıklar ile askerlerin gözünde efsane olmuştur. Çanakkale Cephesinden sonra 17. Alay Komutanı olarak Muş’da Rus İşgalcilere karşı da görev almıştır. Ardından 53. Tümen Komutanlığına getirilmiş,

Suriye Cephesi’nde çarpıştığı sırada İngilizlere esir düşmüş, 1918 ve 1919 tarihlerinde bir sene esir olarak yaşamıştır. Esaretin ardından Kurtuluş Savaşı’na katılmış 21. Tümen Komutanı olarak, Yarbay Rütbesi ile İnönü ve Sakarya Muharebelerinde savaşmıştır.

En son 57. Tümen komutanı olarak Çiğiltepe’de görev almıştır. Büyük Taarruz’un en kritik mücadelesinin yaşandığı bu mevkide askerlerini komuta etmiştir.

Savaşlarda üstün cesareti ve taktik bilgileri ile dönemin en önemli komutanlarından olan Reşat Çiğiltepe, yurt içi ve yurtdışından verilmiş olan pek çok madalyanın sahibidir. Ayrıca İstiklal Madalyası ‘da bulunan Çiğiltepe Onuru ve Vatanı Uğruna Canını Feda etmiştir.