﻿'Atatürk'ü izleyen yol' mısrasını kim niçin kesti?

SİHA gemisi TCG Anadolu büyük şaşaayla denize indirildi. İftihar ediyoruz.

Nükleer de dâhil, bizim de her türlü silahımız olmalı.

Caydırıcılık için nükleer silah şart. Caydırıcılık işin kamuflajı. Nükleer silah gücün bir parçası.

Dünya kurulduğundan beri gerek millet uğruna gerek din uğruna insanlar birbirleriyle savaşmışlardır. Dünya tarihini incelesek, savaşsız kaç yıl ara vardır?

En medenî Avrupa, denir. Her ülke Avrupa'ya özenir. En büyük savaşları çıkaran, milyonları öldüren de Avrupa'dır. En gaddar diktatörlükler de Avrupa'daydı. Avrupa'nın anladığı medeniyetle beraber insanlar da vahşileşiyor mu?!

Çok az devletin nükleer silahı var: ABD, Rusya, İngiltere, Çin ve Fransa. Bunlar aynı zamanda "Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması"nı imzalayan devletler. Bu anlaşmaya dâhil olmayan Hindistan ve Pakistan; anlaşmayı imzalamış olmasına rağmen geri çekilen Kuzey Kore nükleer silah sahibi.

Nedense İsrail nükleer silah sahibi gösterilmiyor. ABD'nin nükleer silahı varsa, bilin ki İsrail'in de vardır.

İran'ın nükleer silaha sahip olup olmadığı tartışılıyor.

NATO içinde bulunmak bir bakıma nükleer silaha sahip olmak demeye de geliyor. Türkiye, Almanya, Hollanda, Belçika ve İtalya NATO'nun nükleer silahlara ev sahipliği yapan ülkeler.

Mesele Türkiye olunca, NATO içinde biz ne kadar gözetilip korunuruz? Bu tartışmalı.

Türkiye'yi parçalamak, Türk'ü yok etmek isteyen silahlı gruplar 40 yılı aşkın ülkemize musallat, binlerce şehit vermişiz, ekonomimiz darbe yemiş; ama, NATO'da başı çeken ABD, bize saldıranları koruyup kolluyor, top tüfek her tür silahı veriyor, helikopter bile tahsis ediyor!

NATO'nun bizi koruyup kollayacağı yok. Ama içinde olmak durumundayız. Yanı başımızda Rusya, Sovyetler zamanında da tehlikeydi, şimdi de tehlike. Rusya aynı zamanda, Ukrayna'ya saldırısında da görüldü, ABD başta olmak üzere, Avrupa ülkeleriyle karşı karşıya. Savaşıyor da diyebiliriz. Ukrayna'ya silahlar ABD'den ve beli başlı Batı ülkelerinden gidiyor.

Rusya Federasyonu'nda, Tataristan, Başkurdistan, Çuvaşistan, Saha (Yakutistan), Tuva, Hakasya ve Altay cumhuriyetleri, Karaçay-Çerkez ve Kabardino-Balkar otonom cumhuriyetleri Türk cumhuriyetleri. (Son ikisi için Çerkezlerle beraber diyebilirler. Demesinler. Çerkezleri Türk'ten gayrı düşünemeyiz.)

Kaynaklarda yer alan 2010 sayımına göre; 142.856.536 nüfusa sahip olan Rusya Federasyonu'nda 160 farklı etnik topluluk yaşıyor. Nüfusunun %82,7'si Slav. Slavlardan sonra en kalabalık olan Türkler. Rusya nüfusunun %8,7'si (12 milyon) çeşitli Türk toplulukları. Rusya'da 40 ayrı Türk topluluğu bulunmaktadır. Türk toplumunda Turancılık damarı her zaman olagelmiştir. Bu damar, Rusya yönetimin şuuraltında bir yerde "korku" olarak yatmaktadır. Ya beklemedikleri bir anda baş kaldırırlarsa?

Türk ülkelerinin şuurlanmasında Türkiye'deki milliyetçi damarın büyük rolü var. Zamanında Türklüğü o ülkelerden gelenler bizde uyandırırlardı, şimdi, biz onlarda uyandırıyoruz.

NATO içinde olmasaydık, ABD ve diğer Avrupa ülkeleri kim bilir bize daha nasıl düşmanlık ederlerdi.

SİHA gemisinden girdik, NATO'ya geldik.

İçimizde de düşman çok. İstiyorlar ki Türkiye Cumhuriyeti yıkılsın. Yıkılırsa ne kurulacak? Akılları sıra "Yeni Osmanlı Devleti" veya doğumuzdaki komşu ülkedeki gibi, Taliban Afganistan'ındaki gibi kendi dar kafalarına göre nevzuhur bir "İslâm Devleti" kurulacak!

Yıkılanın yerine, bir başka devlet kurdururlar mı hiç! Hazır yıkılmışken, "Düşmanlar" "Şark Meselesi"ni hemen devreye sokarlar.

SİHA gemisi denize indirilirken sözleri ünlü şairimiz Bekir Sıtkı Erdoğan'a (1926-2014) ait "Deniz Harp Okulu Marşı"nın nakaratındaki "Atatürk'ü izleyen yol..." mısrası, resmî YouTube kanallarında kesilmiş.

Bu kesme kasıtlı ve çok tehlikeli. Resmî kanalda kesilmesi, bize yine seçimi kazanırlarsa, artık neyle karşılaşacağımızı gösteriyor.

"Atatürk şunu yaptı, bunu yapmadı..." tartışılsın ama resmiyette Mustafa Kemal Atatürk'e düşmanlık gütmek, ülkeyi kaosa sürükler.