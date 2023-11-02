Atatürk'ün 106 yıl sonra ortaya çıkan fotoğrafı gündem oldu

Daha önce Mustafa Kemal Atatürk’ün 2. Ordu Komutanı olduğu dönem de Diyarbakır’daki Kafkas Cephesi Komutanlığı karargah binası kapısında çektirdiği fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

2. ORDU KUMANDANIYKEN ÇEKİLMİŞ

Atatürk’ün Diyarbakır’da çekilen ve daha önce hiç görülmemiş bir fotoğrafı daha ortaya çıktı.

7 Mart 1917'de çekile fotoğrafta Mustafa Kemal Paşa, Diyarbakır'da II. Ordu Kumandanıyken yapılan karşılama törenine ait fotoğraf sosyal medyada büyük beğeni topladı.