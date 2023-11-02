Atatürk'ün 106 yıl sonra ortaya çıkan fotoğrafı gündem oldu

Mustafa Kemal Atatürk’ün Diyarbakır'da II. Ordu Kumandanıyken çekilen daha önce hiç görülmemiş bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Atatürk'ün 106 yıl sonra ortaya çıkan fotoğrafı gündem oldu

Daha önce Mustafa Kemal Atatürk’ün 2. Ordu Komutanı olduğu dönem de Diyarbakır’daki Kafkas Cephesi Komutanlığı karargah binası kapısında çektirdiği fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

2. ORDU KUMANDANIYKEN ÇEKİLMİŞ

Atatürk’ün Diyarbakır’da çekilen ve daha önce hiç görülmemiş bir fotoğrafı daha ortaya çıktı.

7 Mart 1917'de çekile fotoğrafta Mustafa Kemal Paşa, Diyarbakır'da II. Ordu Kumandanıyken yapılan karşılama törenine ait fotoğraf sosyal medyada büyük beğeni topladı.

ataturk111.jpg

İlgili Haberler
Atatürk'ün 3 bin tane korumayla çay içerken fotoğrafı ortaya çıktı
Atatürk'le olan benzerliğini kullanarak TikTok'tan para kazanan TikToker tepki topladı
Atatürk'le olan benzerliğini kullanarak TikTok'tan para kazanan TikToker tepki topladı
Ediz Hun Atatürk açıklaması yaptı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı
İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden Atatürk'ü Anma Konseri
Öne Çıkanlar
İYİ Parti'de sürpriz ayrılık! Meral Akşener'in 6 yıldır en yakınındaki isimdi
İYİ Parti'de sürpriz ayrılık! Meral Akşener'in 6 yıldır en yakınındaki isimdi
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
Son Haberler
Diyarbakır’da Rüşvet Operasyonu! Belediye Başkan Yardımcısı ve Memur Tutuklandı Gündem
Diyarbakır’da Rüşvet Operasyonu! Belediye Başkan Yardımcısı ve Memur Tutuklandı
Mersin’de Fırtına Şehri Vurdu! Ağaçlar Devrildi, Su Baskınları Oluştu Gündem
Mersin’de Fırtına Şehri Vurdu! Ağaçlar Devrildi, Su Baskınları Oluştu
Kayseri’de Sokakta Vahşet! Tüfekle 2 Köpeği Katletti Gündem
Kayseri’de Sokakta Vahşet! Tüfekle 2 Köpeği Katletti
Çanakkale'de taksilerde 37 düzensiz göçmen yakalandı Gündem
Çanakkale'de taksilerde 37 düzensiz göçmen yakalandı
Boşanma davasına dakikalar kala kocası tarafından adliye bahçesinde öldürüldü Gündem
Boşanma davasına dakikalar kala kocası tarafından adliye bahçesinde öldürüldü
Bursaspor'dan yüzüne biber gazı sıkılan çocuğa anlamlı ziyaret Spor
Bursaspor'dan yüzüne biber gazı sıkılan çocuğa anlamlı ziyaret
Aşiret liderinin çocuk istismarına bakanlıktan açıklama Gündem
Aşiret liderinin çocuk istismarına bakanlıktan açıklama