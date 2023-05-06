Atatürk'ün bastırdığı Ergenekon pulu. Mavi gözlü Bozkurt, Türklüğün sembolü Bozkurt'u neden posta pullarına koydurdu?

Editör: Oğuz OK



Latin alfabesine geçişin ilk dönemlerinde; 1929’da Atatürk tarafından bastırılan Ergenekon pulunda Latin alfabesi ile Arap alfabesi bir arada.



Resimdeki demirci; Ergenekon'dan çıkmak için dağı eriten demirciyi, Bozkurt ise, Ergenekon'dan çıkarken sarp dağlarda uluyarak yol gösteren Dişi Kurt Asena'yı gösteriyor.



NEDEN BOZKURT?

Peki “Mavi gözlü Bozkurt”, Türklüğün sembolü Bozkurt'u neden posta pullarına koydu?



Kemalist reformların posta pulları görselleri aracılığıyla kitlelere ulaştırılması, Türkiye Cumhuriyeti’nin ulus inşası sürecinde önemli bir yer tuttu.



Bu aşamada posta pulları, yapılan reformları ve bunlardan en önemlisi ulus devlet inşasını hem yurt içinde hem de yurt dışında yaymak için bir araç olarak kullanıldı ve bu sebeple de Türklüğün binlerce yıllık tarihine atıf yapılan posta pullarına yer verildi.



Sonuç olarak Kemalizm ile özdeşleşen posta pullarının zamanla Kemalizm’in birer simgesi haline geldi.