Atatürk’ün Alman Mareşal ile arasında geçen olay. Celal Şengör anlattı

Editör: Osmancan Erok

Sunuculuğunu Candaş Tolga Işık''ın yaptığı Youtube kanalı Kafa TV’nin konuğu olan akademisyen ve jeolog Celal Şengör Atatürk’ün Alman Mareşal ile arasında geçen diyaloğu anlattı.

Şengör’ün anlattıklarını dinleyenler bir kez daha Atatürk’ün büyüklüğünü anlayacaksınız.

“3. orduda Makedonya'da bu adam Yüzbaşı diyorlar ki Mareşal Von Der Goltz gelecek ve manevra yapılacak. Makedonya'da bizimkiler ellerini kovuşturmuş bekliyorlar Mareşal gelsin de bize bir şeyler öğretsin” diye anlatan Şengör şöyle devam etti:

Atatürk komutana diyor ki efendim diyor bu böyle olmaz biz bir manevra planlayalım burası bizim vatanımız değil mi.

Mareşal Hazretleri diyor geldiği zaman kendisine bunu sunalım diyor.

Ha beğenip beğenmemek onun kararı diyor ama mareşalin bize saygı duyması için. Elimizi Kolunuzu bağlayıp beklemek bize yakışmaz diyor.

Düşünce sistemimiz olduğunu anlaması lazım Mareşalin ki kendisi ile aynı dalga boyuna gelelim diyor.

Ya diyorlar ki bu ne küstahlık sen kim Müsellah Uluslar kitabının yazarı Von Der Goltz’a akıl vermek gibi.

Atatürk diyor ki beğenmezse kullanmaz. Onun üzerine bizimkiler diyorlar abi bu herifle mi uğraşacağız peki hadi hazırla bir şeyler diyorlar. Atatürk bir plan hazırlıyor. Von Der Goltz geliyor. Çok beğeniyor bunu uygulayalım diyor. Yalnız bir ricam var diyor Mustafa Kemal Beni yanında olacak manevra süresince diyor. Nasıl…

Celal Şengör'ün bu videosu sosyal medyada gündem oldu.