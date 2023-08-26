Atatürk'ün bu tarihi sözü paylaşım rekoru kırıyor. Düşmanı denize döktükten sonra söylemişti

Büyük Taarruz'un neticesinde İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk’ün bu sözü sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor.

Atatürk'ün bu tarihi sözü paylaşım rekoru kırıyor. Düşmanı denize döktükten sonra söylemişti

Editör: Osmancan Erok

26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz'un neticesinde, İzmir 9 Eylül'de Yunan işgalinden kurtarıldı.

Yalnızca İzmir'in değil tüm Anadolu'nun kurtuluşu olan bu şanlı zafer, İzmir'in yanı sıra ülkenin her yanında her yıl kutlanıyor.

Bu özel gün için sevdiklerine kutlama mesajı göndermek ve sosyal medyada kutlama mesajları paylaşılıyor. Ayrıca sosyal medyada Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir’in kurtuluşuyla ilgili o sözler de paylaşılıyor.

İzmir’in kurtuluşunun ardından hangi tarihi sözü söylemişti?

Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir’in kurtuluşuyla ilgili, “Bütün Cihan İşitsin Ki Efendiler, Artık İzmir Hiçbir Kirli Ayağın Üzerine Basamayacağı Kutsal Bir Topraktır.” sözü paylaşım rekorları kırıyor.

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9 EYLÜL'ÜN ÖNEMİ

İzmir'in kurtuluşunun 101. Yılında 9 Eylül’ün önemi merak ediliyor. Düşman işgali Anadolu'nun içlerine doğru ilerlerken, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde büyük bir zafer kazandı. Bu zaferin ardından İzmir ve çevre illerdeki işgalleri sonlandıran Türk Ordusu, Yunan ordusunu son işgal noktası olan İzmir'de mağlup ederek vatan topraklarını geri aldı.

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