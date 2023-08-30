Atatürk’ün Büyük Taarruz’daki Sıklet Merkezi'nin görüş açısı. Tabii ki kıskanırlar iftiralar atarlar böyle büyük birine

Türk ve dünya tarihinin gördüğü en büyük liderlerden biri olan Atatürk'ü, öne çıkaran en önemli özellikleri; üstün bir asker, devlet adamı, iktisatçı, diplomat ve devrimci olmasıdır.

Atatürk’ün askeri anlamdaki baş yapıtı Büyük Taarruzdur. Büyük Taarruzu planlaması ve yürütmesindeki askeri dehası, tarihin en büyük askeri yetenekleri Hannibal, Prens Eugene von Savoy, Napolyon Bonaparte ve Helmuth von Moltke (aynı isimdeki beceriksiz yeğeni ile karıştırılmamalıdır.) ile kıyaslanabilir.

TAARRUZ PLANI ANAHTAR OLDU

Büyük Taarruz sırasında Türk Ordusu süvari hariç olmak üzere, dönemin en önemli silahı olan topçu bataryaları dahil olmak üzere Yunan Ordusuna göre ya eşit ya da bir parça geridedir. Ancak Atatürk’ün kurmayları ile hazırlamış olduğu taarruz planı anahtar vazifesi görecektir.

Atatürk’ün Büyük Taarruz’da Sıklet Merkezi Bölgesi’ni görüş açısı

Büyük Taaruz'un sıklet merkezini Atatürk'ün görüş açısından ortaya koyan görsel, kendisinin ve arkadaşlarının bizzat cephede, cesaretin ve dehanın tanımını yaptığını gösteriyor.

Söz konusu görüş açısının, Matematik, Fizik ve Geometri bilgilerini de gerektirdiği görünüyor.

Büyük bir coşkuyla, neşeyle kutladığımız bu zaferde arkadaşlarını kaybetmişler.

Çocuklarını toprağa vermişler.

Mesela Miralay Reşad Bey, Çiğiltepe’yi söz verdiği zamanda ele geçiremediği ve Ata’ya sözünü tutamadığı için canına kıymış.

Bu kahramanlıkları, dehayı, inceliği, gücü tekrar hatırlamak gerek.

YUNAN ORDUSU 5 GÜNDE İMHA EDİLDİ

Büyük Taarruz düşman cephesinin bir kanadına taarruz ederek, dengesini bozup; taarruzun ana sıklet merkezini düşmanın diğer kanadına yapılması sureti ile düşmanın dengesini bozma prensibine dayanır.

Düşman cephesinde açılan çatlaklardan Türk süvarisi sürat ile Yunan savunma hattının arkasına sarkmış, tüm Yunan orduları arasındaki bağ kopartılarak, tek tek cepler içine sıkıştırılarak imha edilmiştir.

Tüm Yunan ordular grubunun imhası 5 günde tamamlanmış, sadece 9 günde Türk süvarisi 500 km. yol kat ederek İzmir’e ulaşmıştır.

TARİHİN SON BÜYÜK SÜVARİ HÜCUMU

Büyük Taarruz, I. Dünya Savaşı’nın statik harekatlarından oldukça ayrı olmak üzere; tam bir manevra savaşıdır. Tarihin son büyük süvari hücumu bu savaşta gerçekleşmiştir.

Üstelik bu taarruz, son derece kanlı geçen Sakarya Savaşından sadece 11 ay sonra icra edilmiş olmasına (ordunun eksikleri ancak tamamlanabilmiştir.) ve düşmanın kayda değer bir savunma hattı kurmuş olmasına (savunan tarafın avantajlarına sahip olmasına) rağmen başarılı olmuştur.

Büyük Taarruz, Atatürk’ün askeri kariyerindeki son savaş olup, kariyerinin baş yapıtıdır.

Yararlanılan kaynaklar:

https://arkaguverte.com/neydi-o-gunler/tabii-ki-kiskanirlar-tabii-ki-iftiralar-atarlar-boyle-buyuk-birine-ataturkun-buyuk-taarruzda-siklet-merkezi-bolgesini-gorus-acisi-bu-adam-ve-arkadaslari-bizzat-cephede-cesaretin-ve-dehanin-ta-77043