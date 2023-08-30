Atatürk’e yapay zeka ile ‘Fikrimin İnce Gülü’ söylettiler. Dinleyince ağlayacaksınız

Mustafa Kemal Atatürk‘ün sesinden en sevdiği şarkılardan ‘Fikrimin İnce Gülü’ yapay zeka ile seslendirildi.

Atatürk’e yapay zeka ile ‘Fikrimin İnce Gülü’ söylettiler. Dinleyince ağlayacaksınız

Editör: Özlem Kıral

ChatGPT gibi yapay zeka teknolojisi günlük yaşama oldukça dahil oldu.

Seslerin taklit edilmesine olanak sağlayan yapay zeka her gün şaşırtıcı haberlerle gelmeye devam ediyor

Bu kez yapay zeka teknolojisi ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e en çok sevdiği ”Fikrimin İnce Gülü” şarkısı söyletildi.

Videoyu dinleyen herkes duygulandı. Atatürk’ün yapay zekası sosyal medyada gündem olurken binlerce beğeni aldı.

Ayrıca yine yapay zeka teknolojisi kullanılarak Atatürk'e 'Bir Fırtına Tuttu Bizi'yi söylettiler. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

pogopgko.jpg

BUGÜN TARİHİ GÜN

Bugün, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 30 Ağustos 1922'de gerçekleştirilen Büyük Taarruz zaferinin 101’nci yıldönümü...

26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünyanın gördüğü büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçti.

Tarihe 30 Ağustos Zafer Bayramı olarak geçen bugün, ülke genelinde ulusal bayram olarak kutlanmaya devam ediyor.

İlgili Haberler
Mustafa Kemal Atatürk’ün ömrünün son iki yılında tamir ettirdiği camilerin listesi
Atatürk’ün Büyük Taarruz’daki Sıklet Merkezi'nin görüş açısı. Tabii ki kıskanırlar iftiralar atarlar böyle büyük birine
Atatürk Büyük Taarruz’a böyle karar vermişti: Sorumluluk bana ait. Kaybedersek beni hemen asarsınız
Atatürk’ün “Hagianesti! Gel de ordularını kurtar!” diye nasıl haykırdığını ağlayarak okuyun ve gurur duyun
Öne Çıkanlar
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Son Haberler
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 13 kilo uyuşturucu ile yakalandı Güncel
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 13 kilo uyuşturucu ile yakalandı
UEFA Türk hakemleri topa tuttu: Sonuncusunuz Spor
UEFA Türk hakemleri topa tuttu: Sonuncusunuz
'Salako'nun Emine'si Meral Zeren'i görenler tanıyamıyor. Yıllar ona hiç acımamış Magazin
'Salako'nun Emine'si Meral Zeren'i görenler tanıyamıyor. Yıllar ona hiç acımamış
Düzce'de trafik denetimi Güncel
Düzce'de trafik denetimi
Yaşayan Nostradamus Salome’den 2024 kehaneti. Herkesi bir korku sardı Güncel
Yaşayan Nostradamus Salome’den 2024 kehaneti. Herkesi bir korku sardı
Boş arazide yangın çıktı Güncel
Boş arazide yangın çıktı
İstanbulspor'dan transfer Spor
İstanbulspor'dan transfer