Atatürk’e yapay zeka ile ‘Fikrimin İnce Gülü’ söylettiler. Dinleyince ağlayacaksınız

Editör: Özlem Kıral

ChatGPT gibi yapay zeka teknolojisi günlük yaşama oldukça dahil oldu.

Seslerin taklit edilmesine olanak sağlayan yapay zeka her gün şaşırtıcı haberlerle gelmeye devam ediyor

Bu kez yapay zeka teknolojisi ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e en çok sevdiği ”Fikrimin İnce Gülü” şarkısı söyletildi.

Videoyu dinleyen herkes duygulandı. Atatürk’ün yapay zekası sosyal medyada gündem olurken binlerce beğeni aldı.

Ayrıca yine yapay zeka teknolojisi kullanılarak Atatürk'e 'Bir Fırtına Tuttu Bizi'yi söylettiler. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

BUGÜN TARİHİ GÜN

Bugün, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 30 Ağustos 1922'de gerçekleştirilen Büyük Taarruz zaferinin 101’nci yıldönümü...

26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünyanın gördüğü büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçti.

Tarihe 30 Ağustos Zafer Bayramı olarak geçen bugün, ülke genelinde ulusal bayram olarak kutlanmaya devam ediyor.