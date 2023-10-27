Atatürk'ün fotoğrafını yakan 4 lise öğrencisi tutuklandı

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne günler kala Kayseri'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını yakan 4 lise öğrencisi tutuklandı.

KAYNAK: DHA
Atatürk'ün fotoğrafını yakan 4 lise öğrencisi tutuklandı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde lise öğrencileri A.K., A.N. ve H.E., Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını yaktı. Öğrencilerden A.K.'nin fotoğrafı ateşe verdiği, diğer arkadaşlarının ise yanında bulunduğu öğrenildi. Yaşanan olay sosyal medyada da paylaşıldı. Olayın ardından 3 öğrenci, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Konuyla ilgili Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Kayseri’de, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının yakılması olayına ilişkin sosyal medya platformlarında bir videonun dolaşıma girdiği tespit edilmiştir. Bahse konu olaya karışan kişiler tespit edilerek gözaltına alınmış olup, adli ve idari süreç başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

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4 KİŞİ TUTUKLANDI

Kayseri'de, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını yakan 3 lise öğrencisinin gözaltına alınmasının ardından, olaya E.K. isimli öğrencinin de karıştığı tespit edildi. Jandarma E.K.’yi de gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12’nci sınıf öğrencileri A.K., A.N., H.E. ve E.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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