Diyanet’in Cuma hutbesinde Cumhuriyet var Cumhuriyet’in kurucusu Atatürk yok. Yuh artık dedirten Cuma hutbesi

Pazar günü tüm yurtta vatandaşlar tarafından kutlanılacak olan Cumhuriyet’in 100.yaşı belirli kesimler tarafından gölgelenmeye çalışılmaya devam ediliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, bugünkü Cuma namazında tüm yurtta okutulacak Cuma hutbesinde Cumhuriyet’e yer verdi. Ancak Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ismini hiçbir yerde geçirmedi.

‘‘Vatan Millet Sevdasıyla Nice Yüzyıllara’’ başlığıyla okutulacak hutbede, ‘‘Milli Mücadelemizin zaferle taçlanışının, bağımsızlık güneşinin ülkemiz üzerine yeniden doğuşunun, Cumhuriyetimizin ilan edilişinin yüzüncü yılındayız. Cenâb-ı Hak, aziz milletimizi nice asırlar rızasına uygun işler yapmaya muvaffak eylesin. İlelebet devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eylesin.

Üzerinde yaşadığımız bu toprakları bize vatan kılan, yüz yıl önceki destansı mücadeleleriyle bağımsızlığımızı perçinleyen aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. Rabbimiz, onların bıraktığı emanetlere sahip çıkabilmeyi bizlere ve nesillerimize nasip eylesin’’ ifadeleri kullanılırken Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yer verilmemesi tepkilere neden oldu.

Geçtiğimiz dönemlerde de benzer skandallara imza atan Diyanet İşleri Başkanlığı, Cumhuriyet ve Zafer Bayramları’nda ne cumhuriyetten ne de zafer bayramından tek kelime bahsetmemiş, Atatürk’e hiçbir hutbesinde yer vermemişti.