Atatürk'ün gök kızı Sabiha Gökçen'in müthiş hikayesi

Dünyanın ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen'in başarısını ve olağanüstü hayat hikayesinin anlatıldığı belgesel 5 yılın sonunda yayınlandı.

Yapımcı ve yönetmen Gülşah Çeliker'in hazırlamış olduğu belgesel, 5 yıllık bir çalışmanın sonunda gerçekleştirildi. Belgesel, Türk kadınının dünyaya tanıtılması için İngilizce ve Fransızcaya çevrildi.

Dünyanın İlk Kadın Savaş Pilotu Sabiha Gökçen'in olağanüstü hikayesinin anlatıldığı o belgesel, sosyal medyada çok konuşulurken büyük beğeni topladı.

BELGESEL HAKKINDA

Yapımcı-yönetmen Gülşah Çeliker, Sabiha Gökçen’in başarı dolu müthiş kariyeri ve olağanüstü hayat hikâyesini anlatan belgeseli 5 yıllık bir çalışmanın sonunda gerçekleştirdi. Belgeselde genelde Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve özelde havacılık tarihi ile Atatürk Türkiyesi’nde barış ve kadın temaları beraber ele alındı.

Sabiha Gökçen, dünyanın en tanınmış kadın pilotlarından biridir. Atatürk’ün evlatlık kızı olan Gökçen, dünyanın ilk kadın savaş pilotu olma şerefine, 1937 yılında 24 yaşında ulaşır.

Sabiha Gökçen, Trakya ve Ege Manevralarına katılmış ve Birinci Hava Alayı ile birlikte Dersim Operasyonunda aktif görev üstlenmiştir. Operasyon sırasında kendisine verilen görevlerde, gerek uçuşta, gerekse de gözlemci olarak Sabiha Gökçen üstün çaba göstermiştir.

Balkan Paktının imzalanması ardından, aldığı davet sonucu Sabiha Gökçen 16 Haziran 1938’de tek başına dostluk turuna çıkmıştır. Bu beş gün boyunca, İstanbul’dan havalanarak, Atina, Selanik, Sofya, Belgrad ve son olarak da Bükreş’i ziyaret etmiştir. Bu geziden sonra, Türkkuşu’na Baş Eğitmen olarak atanmıştır.

1964 yılında aktif uçuştan emekli olmuş ve 1966 ve 1994 yıllarında ABD’y onur konuğu olarak ziyaret etmiştir. 1994 Yılında Alabama’da dünya tarihine adını yazdıran yirmi havacıdan biri olarak ödüllendirilmiştir. Son uçuşunu Falcon Jet uçağı ile 1996’da yapan Gökçen 2001 yılında Ankara’da vefat etmiştir.

Her biri bir döneme tanıklık eden bu önemli insanların aktardıkları hikayelerle; Rusya’dan Amerika'ya Fransa'dan, Sabiha Gökçen’in 1938'de solo tur yaptığı Balkan Kentlerine dek, pek çok ülkedeki özel ve devlet arşivlerinden; yaklaşık 5 yıllık çalışmayla titizlikle seçilen yüzlerce fotoğraf, orjinal kayıt ve belgeler, bu belgeselde hayat buldu.

Biyografik özellikler taşıyan belgeselde, arka planda yakın dönemin renkli tarihi dokusu ve döneme ait özgün tarihi anektodları da içeren çok zengin bir üslup göze çarpmakta. Sadece Türkiye’de değil dünyada çok önemli bir yere sahip olan Sabiha Gökçen’in hayatı ele alınırken, dünya çapındaki havacılık uzmanları ve pilotların görüşlerine de yer verildi. Bu doğrultuda; havacılık uzmanı Dr. Gary Leiser, II. Dünya Savaşı pilotu Duncan Miller ve onunla birlikte Falcon 2000 ile son uçuşunu yaptığı Fransız jet pilotu Daniel Acton ile özel röportajlar gerçekleştirildi...

2003 yılı sonunda tamamlanan, 'Türk Kızı, Gök Kızı, Atatürk Kızı, Sabiha Gökçen' belgeseli Istanbul Harbiye Askeri Müzedeki; özel bir Gala gecesinin ardından, İngilizce ve Fransızca'ya çevrilerek; Türk ve Dünya izleyicilerine sunuldu.