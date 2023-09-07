Atatürk’ün kendi sesinden Gençliğe Hitabe. İlk kez duyacaksınız

Bir sosyal medya kullanıcısı yapay zekayı kullanarak Atatürk'ün kendi sesinden Gençliğe Hitabe'yi seslendirtti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Atatürk’ün kendi sesinden Gençliğe Hitabe. İlk kez duyacaksınız

Son zamanların yeni modası olan yapay zeka ile birilerini 'yeniden seslendirme' tekniği bu kez Mustafa Kemal Atatürk için kullanıldı.

ATATÜRK'ÜN SESİNDEN GENÇLİĞE HİTABE

Instagram’da Yusuf Yüzbaşı adlı bir kullanıcı yapay zekayı kullanarak bu kez ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sesinden Gençliğe Hitabe’yi söyletti.

Atatürk’ün çok fazla ses kaydı olmadığı için yaklaşık 8 saatlik çabayla yapılan yeniden seslendirme sosyal medyada büyük beğeni toplayan video binlerce kez izlendi.

DAHA ÖNCE DE FİKRİMİN İNCE GÜLÜ’NÜ ATATÜRK’ÜN SESİYLE YENİDEN SESLENDİRMİŞLERDİ

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e en çok sevdiği ”Fikrimin İnce Gülü” şarkısı söyletildi.

Videoyu dinleyen herkes duygulandı. Atatürk’ün yapay zekası sosyal medyada gündem olurken binlerce beğeni aldı.

Ayrıca yine yapay zeka teknolojisi kullanılarak Atatürk'e 'Bir Fırtına Tuttu Bizi'yi söylettiler. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

YENİDEN SESLENDİRME

Yapay zeka ile yaşayan, yaşayamayan birçok kişinin sesi kullanılarak yeniden seslendiriliyor. Şarkılar, türküler söyletiliyor hatta filmlerde oynatılabiliyor.

Tüm bunlar için kullanılan teknoloji, pasif dijital rekonstrüksiyonun veya bir kişinin yüzünü başka birinin vücuduna yapıştıran 'deepfake' teknolojisinin de ötesine geçiyor.

Söz konusu teknolojik gelişmeler dünyanın birçok yerinde yepyeni sorular doğuruyor.

Öldükten sonra bir kişinin yüzünün, sesinin ve kişiliğinin hakları kime ait? Bunlar oldukça yeni ve henüz kesin cevabı olmayan sorular.

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