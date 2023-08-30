Atatürk'ün kızlarından flaş Atatürk mesajı. Zehra Güneş'in maç sonu yaptığı konuşma gündem oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya ile karşılaştı.

Ay yıldızlılar, Polonya’yı 3-0 set vermeden mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Filenin Sultanları'nın yıldız oyuncusu Zehra Güneş, Polonya galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Güneş’in kullandığı ifadeler sosyal medyada da gündem oldu:

“30 Ağustos Zafer Bayramı’nızı kutlarım. Cumhuriyetin 100. yılında Türk kadınının, Avrupa’da ilk 4’te olup Türkiye’ye bu zaferi yaşatabilmesinin gururunu yaşıyoruz. Türk kadınları olarak, Atatürk’ün gösterdiği yolda ışık tutarak gelecek nesillere rol model olmaya çalışıyoruz. Umarım bu turnuvayı altın madalya ile bitirip tekrar bu ışığı devam ettirebilecek nesillere örnek oluruz.”

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Hande Baladın'in Polonya’ya karşı alınan galibiyetin ardından açıklamaları da şu şekilde;

"Harika bir takım oyunu oynadığımızı düşünüyorum. Bugün burada inanılmaz bir atmosfer vardı. Harika bir maçtı. Mental olarak çok zor bir maçtı ama takımın her bir bireyi gerçekten mental olarak ne kadar sağlam olduğunu gösterdi. Çok mutlu ve gururluyum. Umarım istediğimiz kupayı alıp döneceğiz. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlamak istiyorum."

Görüntüler TRT Spor'dan alınmıştır