Atatürk’ün kurduğu Diyanet ne 23 Nisan’ı ne de Atatürk’ü andı. Hutbede yine 'Ulusal egemenlik' yok

Ulusal gün ve bayramlarda program düzenlemeyen, cuma hutbelerinde cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’e yer vermemesiyle tepki çeken Diyanet yine geleneğini bozmadı.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, dünkü hutbede 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e yer verilmedi.

Başta ilahiyatçılar ve emekli din görevlileri olmak üzere bu konuda tepki çeken Diyanet, yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olmasına karşın dünkü hutbede görmezden geldi.

"Hayatı ramazan bilinciyle yaşamak” başlıklı hutbede, yalnızca ramazan ayı ve bayramı konu edindi.

Öte yandan Diyanet, Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle 429 sayılı kanunla Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığına bağlı bir teşkilat olarak kuruldu. 9 Temmuz 2018'de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlandı.