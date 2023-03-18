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  • Şahan Gökbakar 25 kere Atatürk yazarak Ali Erbaş’a seslendi ‘Sen söyleme biz her gün ve hep beraber söylüyoruz’

Şahan Gökbakar 25 kere Atatürk yazarak Ali Erbaş’a seslendi ‘Sen söyleme biz her gün ve hep beraber söylüyoruz’

Diyanet İşleri Başkanlığı, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’ne yer verdiği cuma hutbesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ü anmadı.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 21:21
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Şahan Gökbakar 25 kere Atatürk yazarak Ali Erbaş’a seslendi ‘Sen söyleme biz her gün ve hep beraber söylüyoruz’

Şahan Gökbakar 25 kere Atatürk yazarak Ali Erbaş’a seslendi ‘Sen söyleme biz her gün ve hep beraber söylüyoruz’
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 18. Mart Çanakkale Zaferi’nin “108. yıldönümünde başta Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını şükran ve minnetle yâd ediyor, tüm şehitlerimize ve ahirete irtihal eden gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum.” dedi.

Şahan Gökbakar sosyal medya hesabından Ali Erbaş’a gönderme yaparak Erbaş’ın ‘kılıçlı’ fotoğrafını paylaştı.

Gökbakar paylaşımında 25 kere Atatürk yazarak “Sevgili Kılıç Ali, sen söyleme biz her gün ve hep beraber söylüyoruz. Atatürk Atatürk Atatürk Atatürk Atatürk Atatürk Atatürk Atatürk Atatürk Atatürk Atatürk Atatürk Atatürk Atatürk Atatürk Atatürk Atatürk Atatürk Atatürk Atatürk Atatürk Atatürk Atatürk Atatürk Atatürk...” ifadelerini kullandı.

 

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