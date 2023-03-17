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Cuma namazında cami karıştı. Atatürksüz 18 Mart hutbesine tepki gösterdi

Bursa Görükle'deki Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan Cevizlik Ali Rıza İnak Camisi'nde cuma namazı sırasında imamın hutbeyi okurken Atatürk'ten bahsetmemesine bir vatandaş tepki gösterdi.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 23:16
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Bursada bir camide kılınan cuma namazında Atatürksüz 18 Mart hutbesi verildi ortalık karıştı

Cuma namazında cami karıştı. Atatürksüz 18 Mart hutbesine tepki gösterdi
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni konu aldığı Cuma hutbesinde Türkiye Cumhuriyet'nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anılmaması tepki konusu oldu.

soL Haber'in aktardığına göre, bağırarak tepkisini dile getiren vatandaşla camidekiler arasında tartışma çıkmasıyla birlikte ortalık karıştı. 

Tepkisini dile getiren kişinin üstüne yürüyenler oldu. Cemaatten bazılarının araya girmesiyle linç edilmekten kurtulan vatandaş camiden ayrıldı.

Tüm camilerde okunan ve Atatürk'ten bahsedilmeyen Diyanet'in hutbesinde şu ifadelere yer verildi:

"Yarın Çanakkale zaferimizin 108. yıldönümünü idrak edeceğiz inşallah. Bundan bir asır önce kahraman ecdadımız, bütün dünyaya 'Çanakkale Geçilmez' diye haykırdı.

İslâm’ın izzet ve şerefini, Müslümanların haysiyet ve onurunu müdafaa etti. Mabetlerimize namahrem eli değdirtmedi.

Şehadetleri dinimizin temeli olan ezanlarımızın susturulmasına müsaade etmedi. Onlar, imanlarıyla, cesaretleriyle, fedakârlıklarıyla, Allah’ın inayet ve yardımıyla büyük bir zafer kazandılar.

Bugün bize düşen Çanakkale ruhunu her daim canlı tutmak ve gelecek nesillerimize de aktarmaktır.

Bu vesileyle başta Çanakkale şehitlerimiz olmak üzere bütün şehitlerimize, ebedi âleme göç eden gazilerimize Yüce Rabbimizden rahmet niyaz ediyorum. Afetlerde vefat eden kardeşlerimize ve ahirete irtihal etmiş bütün geçmişlerimize Yüce Mevla’mızdan merhamet diliyorum."

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