Erdoğan’a desteğini açıklayan Nurculara Diyanet'ten jest

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a desteğini açıklayan Nurculara Diyanet’ten jest geldi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın Atatürk’e ‘Deccal’ diyen Said Nursi’nin kitaplarının basılması için talimat verdiği ortaya çıktı.

Erdoğan’a desteğini açıklayan Nurculara Diyanet'ten jest

Nurcuların peş peşe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Cumhur İttifakı’nı destekleyeceğini açıklamasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan “jest” geldi. Başkan Ali Erbaş’ın, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e “deccal” diyen Said Nursi’nin kitaplarının Diyanet tarafından basılması talimatı verdiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet gazetesinden Sefa Uyar’ın haberine göre, devrim yasalarıyla kapatılmalarına karşın faaliyetlerini dernek ve vakıf adı altında sürdüren, başta Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı olmak üzere çok sayıda bakanlık ile ortak proje ve çalışma yürüten cemaat ve tarikatlar, 14 Mayıs seçimleri için de iktidarı işaret etmeye başladı.

“Al gülüm, ver gülüm ilişki” olarak nitelendirilen AKP ile cemaat ve tarikatların ilişkileri kamuoyunda tepki çekerken, İsmailağa ve Menzil cemaatlerinin yanı sıra Nurcuların Meşveret ve Okuyucular grupları da 14 Mayıs seçimleri için Cumhur İttifakı’na ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek açıklaması yaptı. Diyanet ile de yakın ilişkisi bilinen Nurculara yönelik “destek açıklamasına diyet” olarak nitelendirilen adım atıldığı ortaya çıktı.

‘TALİMAT VERDİĞİNİ SÖYLEDİ’

Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’e “deccal” diyen Said Nursi’nin kitaplarının Diyanet tarafından basılacağı ortaya çıktı. Duyuruyu ise eski AKP milletvekili Said Yüce yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile görüşmesinin ardından açıklama yapan Yüce, “Said Nursi Hazretlerinin eserleri Risale-i Nur’lardan bir kısmı, Diyanet İşleri ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından basılmıştı. Sayın Ali Erbaş ile görüşmemizde bugün itibariyle Lem’alar ve Asa-yı Musa’nın ilk defa basılması, mevcudu bitenlerin yeniden basılması için talimat verdiğini söyledi” dedi.

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