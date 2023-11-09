Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e naklinin renkli görüntüleri ortaya çıktı

Naaş önce Zafer Torpidosu'na alınır ve daha sonra da Yavuz Zırhlısı'na. Yavuz Zırhlısı'nın selam atışına, İngiliz, Sovyet, Alman, Fransız, Rumen ve Yunan gemileri iştirak etmişlerdir. Aynı gece naaşı, İzmit'e oradan da aynı günün akşamı 20.30'da Ankara'ya götürülmüştür. 20 Kasım 1938'de Ankara'da başta Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Meclis Başkanı Abdülhalik Renda, Başbakan Celal Bayar, hükümet bakanları olmak üzere devlet erkanı tarafından karşılanan cenaze, TBMM önünde hazırlanan katafalka konulmuştur.