Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 3 Kasım ile biten haftada 15,2 milyar lira azalarak 14 trilyon 259,1 milyar liraya geriledi.

KAYNAK: AA
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), 3 Kasım ile biten haftada 15 milyar 222 milyon 747 bin lira azalarak 14 trilyon 259 milyar 149 milyon 732 bin liraya geriledi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,5 azalışla 8 trilyon 19 milyar 237 milyon 697 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,1 yükselerek 5 trilyon 612 milyar 79 milyon 898 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 209 milyar 44 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 176 milyar doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 3 Kasım itibarıyla 186 milyon dolarlık azalış görüldü.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI ARTTI

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,1 artarak 1 trilyon 374 milyar 638 milyon 7 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 1,2 artışla 1 trilyon 178 milyar 986 milyon 683 bin lira, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 1,6 yükselişle 1 trilyon 342 milyar 980 milyon 324 bin lira oldu.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 399 milyar 670 milyon 244 bin lirası konut, 67 milyar 864 milyon 957 bin lirası taşıt ve 907 milyar 102 milyon 806 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 3 Kasım ile biten haftada 76 milyar 873 milyon 538 bin lira artarak 10 trilyon 556 milyar 223 milyon 849 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55,9 artış kaydetti.

İlgili Haberler
Dilan Polat Ve Engin Polat'ın akladığı kara paranın kaynağı belli oldu
Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e naklinin renkli görüntüleri ortaya çıktı
Kara para iddiası üzerine Tuzlaspor'a soruşturma başlatıldı
Gazeteci Özlem Gürses'e canlı yayında iğrenç taciz
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 9 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 9 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
TFF günler sonra çok ağır iddialara madde madde cevap verdi Spor
TFF günler sonra çok ağır iddialara madde madde cevap verdi
Yalı Çapkını’na sürpriz oyuncu. Şefika’nın kızı yalıya geliyor Magazin
Yalı Çapkını’na sürpriz oyuncu. Şefika’nın kızı yalıya geliyor
Tüm dünyada serbest çalışanların sayısı 1,5 milyarı aştı Gündem
Tüm dünyada serbest çalışanların sayısı 1,5 milyarı aştı
Son Dakika... İşte Barış Pehlivan'ın savunması. Tolga Şahin adliyeden anbean bildiriyor Gündem
Son Dakika... İşte Barış Pehlivan'ın savunması. Tolga Şahin adliyeden anbean bildiriyor
Öğrencilerin kavgası kamerada Gündem
Öğrencilerin kavgası kamerada
İsrail Batı Şeria’ya baskın düzenledi: 8 ölü Dünya
İsrail Batı Şeria’ya baskın düzenledi: 8 ölü
Kastamonu’da virajı alamayan otomobil bariyerlere çarptı Gündem
Kastamonu’da virajı alamayan otomobil bariyerlere çarptı