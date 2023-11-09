Merkez Bankası'nın rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri, 3 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 860 milyon dolar artışla 128 milyar 420 milyon dolara çıkarak 39 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

KAYNAK: AA
Merkez Bankası'nın rezervleri arttı

TCMB tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 3 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 532 milyon dolar artışla 83 milyar 944 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervler, 27 Ekim'de 82 milyar 412 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 328 milyon dolar artarak 44 milyar 148 milyon dolardan 44 milyar 476 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 3 Kasım haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 860 milyon dolar artışla 126 milyar 560 milyon dolardan 128 milyar 420 milyon dolara çıktı.

Toplam rezervlerde mayıs sonundan 3 Kasım ile biten haftaya kadar geçen sürede artış, 29 milyar 962 milyon dolar olurken, söz konusu artış yüzde 30,4'e tekabül etti. Bu dönemde toplam rezerv, 15 hafta üst üste artarak 1987 başlangıçlı veri tarihindeki en uzun artış rekorunu kaydetmişti.

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